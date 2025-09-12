Показали лицо неизвестного народа: исследователи создали 3D-модель благодаря древним останкам

Ученые воссоздали лица двух мужчин, которые жили около 2500 лет назад на юге Индии. Реконструкция стала возможной благодаря изучению скелетных останков, а нынешние исследования помогают ответить на вопросы о жизни и идентичности этих людей.

Related video

В основе этого исследования лежат два черепа, обнаруженные в Кондагаи в индийском штате Тамил Наду. По словам Кумаресана Ганесана, главы кафедры генетики Университета Мадурай Камарадж, это место связано с археологическим поселением Килади, которое существовало в 580 годах до н. э., пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Раскопки показали, что это общество строило дома из кирпича и черепицы, занималось торговлей на большие расстояния, писало ранним тамильским письмом и управляло водой с помощью развитых систем водоснабжения.

Ганесан объяснил, что до сих пор раскопана лишь часть Килади и его захоронений, поэтому многие аспекты еще остаются неисследованными.

Черепа, раскопанные в 2021 году, нашли в погребальных урнах вместе с артефактами, такими как керамика, украшения и еда, что было традицией народа Килади. Анатомические исследования показали, что мужчины умерли в возрасте от 50 до 60 лет, хотя причина смерти остается неизвестной.

Чтобы воссоздать их внешность, исследователи просканировали черепа с помощью технологии КТ, создав виртуальные 3D-модели, которые впоследствии были усовершенствованы в Face Lab, исследовательской лаборатории Ливерпульского университета имени Джона Мура в Великобритании.

Кэролайн Уилкинсон, директор Face Lab, отметила, что эти модели дают возможность визуально связаться с древними людьми и сравнить их с современным населением.

Реконструкции сочетали анатомические данные со ссылками из баз данных населения Южной Азии, заполняя детали о мягких тканях, пропорциях лица и вероятных чертах.

Такие элементы, как цвет волос, глаз и кожи, были выбраны, чтобы отразить типичные характеристики людей из Южной Индии, хотя Ганесан отметил, что эти выборы являются временными, пока не появятся дополнительные генетические данные.

Важно

Одно из крупнейших из найденных в Баварии: археологи раскопали доисторические захоронения

Нынешние исследования ДНК показывают, что эти лица имеют родство с современными группами населения Южной Азии, хотя данные по конкретному региону Тамил Наду все еще отсутствуют.

Исследователи надеются, что дальнейшие генетические доказательства дадут более четкие ответы о происхождении и связи между народом Килади и общинами, которые сегодня проживают на юге Индии.

Ранее Фокус писал о древнем поселении, которое нашли в Швеции. Археологи обнаружили древние постройки, которым 5000 лет.

Также мы рассказывали об алжирской Атлантиде — затонувшем городе в Средиземном море, который был важным торговым портом с IV века до н. э. до III века н. э.