Показали лицо неизвестного народа: исследователи создали 3D-модель благодаря древним останкам
Ученые воссоздали лица двух мужчин, которые жили около 2500 лет назад на юге Индии. Реконструкция стала возможной благодаря изучению скелетных останков, а нынешние исследования помогают ответить на вопросы о жизни и идентичности этих людей.
В основе этого исследования лежат два черепа, обнаруженные в Кондагаи в индийском штате Тамил Наду. По словам Кумаресана Ганесана, главы кафедры генетики Университета Мадурай Камарадж, это место связано с археологическим поселением Килади, которое существовало в 580 годах до н. э., пишет Live Science.
Раскопки показали, что это общество строило дома из кирпича и черепицы, занималось торговлей на большие расстояния, писало ранним тамильским письмом и управляло водой с помощью развитых систем водоснабжения.
Ганесан объяснил, что до сих пор раскопана лишь часть Килади и его захоронений, поэтому многие аспекты еще остаются неисследованными.
Черепа, раскопанные в 2021 году, нашли в погребальных урнах вместе с артефактами, такими как керамика, украшения и еда, что было традицией народа Килади. Анатомические исследования показали, что мужчины умерли в возрасте от 50 до 60 лет, хотя причина смерти остается неизвестной.
Чтобы воссоздать их внешность, исследователи просканировали черепа с помощью технологии КТ, создав виртуальные 3D-модели, которые впоследствии были усовершенствованы в Face Lab, исследовательской лаборатории Ливерпульского университета имени Джона Мура в Великобритании.
Кэролайн Уилкинсон, директор Face Lab, отметила, что эти модели дают возможность визуально связаться с древними людьми и сравнить их с современным населением.
Реконструкции сочетали анатомические данные со ссылками из баз данных населения Южной Азии, заполняя детали о мягких тканях, пропорциях лица и вероятных чертах.
Такие элементы, как цвет волос, глаз и кожи, были выбраны, чтобы отразить типичные характеристики людей из Южной Индии, хотя Ганесан отметил, что эти выборы являются временными, пока не появятся дополнительные генетические данные.Важно
Нынешние исследования ДНК показывают, что эти лица имеют родство с современными группами населения Южной Азии, хотя данные по конкретному региону Тамил Наду все еще отсутствуют.
Исследователи надеются, что дальнейшие генетические доказательства дадут более четкие ответы о происхождении и связи между народом Килади и общинами, которые сегодня проживают на юге Индии.
