Показали обличчя невідомого народу: дослідники створили 3D-модель завдяки древнім останкам

Учені відтворили обличчя двох чоловіків, які жили близько 2500 років тому на півдні Індії. Реконструкція стала можливою завдяки вивченню скелетних останків, а теперішні дослідження допомагають відповісти на питання про життя та ідентичність цих людей.

Related video

В основі цього дослідження лежать два черепи, виявлені в Кондагаї в індійському штаті Таміл Наду. За словами Кумаресана Ганесана, голови кафедри генетики Університету Мадурай Камарадж, це місце пов'язане з археологічним поселенням Кіладі, яке існувало у 580 роках до н. е., пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Розкопки показали, що це суспільство будувало будинки з цегли та черепиці, займалося торгівлею на великі відстані, писало раннім тамільським письмом і управляло водою за допомогою розвинених систем водопостачання.

Ганесан пояснив, що досі розкопано лише частину Кіладі та його поховань, тому багато аспектів ще залишаються недослідженими.

Черепи, розкопані в 2021 році, знайшли в похоронних урнах разом з артефактами, такими як кераміка, прикраси та їжею, що було традицією народу Кіладі. Анатомічні дослідження показали, що чоловіки померли у віці від 50 до 60 років, хоча причина смерті залишається невідомою.

Щоб відтворити їх зовнішність, дослідники просканували черепи за допомогою технології КТ, створивши віртуальні 3D-моделі, які згодом були вдосконалені в Face Lab, дослідницькій лабораторії Ліверпульського університету імені Джона Мура у Великій Британії.

Керолайн Вілкінсон, директорка Face Lab, зазначила, що ці моделі дають можливість візуально зв'язатися з древніми людьми та порівняти їх із сучасним населенням.

Реконструкції поєднували анатомічні дані з посиланнями з баз даних населення Південної Азії, заповнюючи деталі про м'які тканини, пропорції обличчя та ймовірні риси.

Такі елементи, як колір волосся, очей і шкіри, були обрані, щоб відобразити типові характеристики людей з Південної Індії, хоча Ганесан зазначив, що ці вибори є тимчасовими, доки не з'являться додаткові генетичні дані.

Важливо

Одне з найбільших зі знайдених у Баварії: археологи розкопали доісторичні поховання

Теперішні дослідження ДНК свідчать, що ці особи мають спорідненість із сучасними групами населення Південної Азії, хоча дані щодо конкретного регіону Таміл Наду все ще відсутні.

Дослідники сподіваються, що подальші генетичні докази дадуть чіткіші відповіді про походження й зв'язки між народом Кіладі та громадами, що сьогодні проживають на півдні Індії.

Раніше Фокус писав про стародавнє поселення, яке знайшли у Швеції. Археологи виявили древні споруди, яким 5000 років.

Також ми розповідали про алжирську Атлантиду — затонуле місто у Середземному морі, яке було важливим торговим портом з IV століття до н. е. до III століття н. е.