Кладовые и общественная столовая: раскопки в Испарте раскрыли новую сторону древнего города (фото)

Археологи обнаружили 2200-летнюю кладовую и столовую в древнем городе Тимбриада. Эта находка, обнаруженная вблизи центральной церкви города, дает новое представление о прошлом этого места.

Раскопки, проведенные под руководством профессора Фикрета Озкана из университета Сулеймана Демиреля, обнаружили постройки, а также обугленные семена и зерна, которые проливают свет на продовольственную экономику города, пишет Arkeonews.

Озкан пояснил, что такие доказательства являются "важными для понимания древней культуры питания, экологической адаптации и экономической жизни" и могут даже способствовать современным исследованиям в области сельскохозяйственной генетики.

Фото: АА

Тимбриада, основанная во II веке до н. э. на склонах Асартепе, занимала площадь почти два километра и играла центральную роль в Писидии, суровой местности на юго-западе Анатолии, известной своей независимостью и культурным разнообразием.

Эта находка также демонстрирует тесную связь между религией и повседневной жизнью в Тимбриаде. Во время предыдущих раскопок исследователи нашли монеты II века до н. э. вблизи пещеры Зиндан, что свидетельствует об экономической активности города.

В римский период Тимбриада присоединилась к Пангелленской лиге, объединившись с такими городами, как Афины и Пергамон. Святилище Кибелы вблизи пещеры Зиндан было важным религиозным объектом, а на местных монетах были изображены Зевс, Дионис, Гермес и Диоскуры, что отражало сочетание анатолийских и греко-римских традиций.

Город оставался влиятельным на протяжении римского и византийского периодов, а в поздней античности стал епископским центром. Его территория включала соседние поселения, такие как Тинада, Башорен, Сирчали и Деликлиташ, простираясь до озера Бейшехир.

Современные находки из складов и кухонь, а также следы древних культур, показывают, как общины приспосабливались к сложным горным ландшафтам.

Археологи надеются, что будущие раскопки позволят обнаружить хорошо сохранившиеся семена, что даст как исторические знания, так и потенциальные связи с современными сельскохозяйственными проблемами.

