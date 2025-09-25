Комори та громадська їдальня: розкопки в Іспарті розкрили нову сторону древнього міста (фото)

Археологи виявили 2200-річну комору та їдальню в стародавньому місті Тімбріада. Ця знахідка, виявлена поблизу центральної церкви міста, дає нове уявлення про минуле цього місця.

Розкопки, проведені під керівництвом професора Фікрета Озкана з університету Сулеймана Деміреля, виявили споруди, а також обвуглені насіння і зерна, які проливають світло на продовольчу економіку міста, пише Arkeonews.

Озкан пояснив, що такі докази є "важливими для розуміння давньої культури харчування, екологічної адаптації та економічного життя" і можуть навіть сприяти сучасним дослідженням у галузі сільськогосподарської генетики.

Фото: AA

Тімбріада, заснована у II столітті до н. е. на схилах Асартепе, займала площу майже два кілометри і відігравала центральну роль у Пісідії, суворій місцевості на південному заході Анатолії, відомій своєю незалежністю та культурним розмаїттям.

Ця знахідка також демонструє тісний зв'язок між релігією та повсякденним життям у Тімбріаді. Під час попередніх розкопок дослідники знайшли монети II століття до н. е. поблизу печери Зіндан, що свідчить про економічну активність міста.

У римський період Тімбріада приєдналася до Пангелленської ліги, об'єднавшись з такими містами, як Афіни та Пергамон. Святилище Кібели поблизу печери Зіндан було важливим релігійним об'єктом, а на місцевих монетах були зображені Зевс, Діоніс, Гермес і Діоскури, що відображало поєднання анатолійських і греко-римських традицій.

Місто залишалося впливовим впродовж римського і візантійського періодів, а в пізній античності стало єпископським центром. Його територія включала сусідні поселення, такі як Тинада, Башорен, Сірчалі та Делікліташ, простягаючись до озера Бейшехір.

Сучасні знахідки зі складів і кухонь, а також сліди стародавніх культур, показують, як громади пристосовувалися до складних гірських ландшафтів.

Археологи сподіваються, що майбутні розкопки дозволять виявити добре збережені насіння, що дасть як історичні знання, так і потенційні зв'язки з сучасними сільськогосподарськими проблемами.

