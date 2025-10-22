Настоящий гигант ледникового периода: вес снежного ленивца достигал около 1000 кг

Исследователи рассказали о том, что около 13 000 лет назад, во время ледникового периода, по Земле бродило огромное животное – снежный ленивец размером с медведя. Считается, что его вес мог достигать тонны.

В позднем плейстоцене по Северной Америке бродил гигант ледникового периода, размер которого можно сравнить с медведем – он был гигантским ленивцем, приспособившимся к жизни в условиях холода. Речь идет о снежном ленивце Джефферсона (Megalonyx jeffersonii) и был назван в честь Томаса Джефферсона, впервые представившего его останки в 1797 году, пишет IFLScience.

Исследователи впервые показали, как выглядели эти древние существа – кадры были представлены в фильме "Доисторическая планета: Ледниковый период". Отметим, что премьера сериала состоится на Apple TV 26 ноября и перенесет зрителей на миллионы лет вперед после вымирания динозавров – на Землю, охваченную льдом.

По словам ученых, мегалоникс был огромным в сравнении со своими сородичами: его длина составляла от 2,4 до 3 метров, а вес – целых 1000 килограммов. Он был наземным ленивцем, поэтому ему не приходилось забрасывать свою массу на верхушки деревьев, но, несмотря на свои огромные размеры, окаменелости M. jeffersoni остаются редкостью.

В результате мегалоникс остается одним из малоизвестных представителей мегафауны ледникового периода. К слову, многие из них будут представлены в новом сериале "Доисторическая планета". Например, исследователи расскажут о шерстистых мамонтов, которых сегодня пытаются воскресить, а также саблезубых кошках, карликовых родственниках слонов и плотоядных кенгуру.

Известно, что сериал спродюсирован исполнительными продюсерами Джоном Фавро и Майком Гантоном, а производством занимается отдел естественной истории BBC Studios. Том Хиддлстон из Earthsounds займет место Аттенборо. Оригинальную музыку напишут Ханс Циммер, Анже Розман и Кара Талве из Bleeding Fingers Music – команды, известной изобретением новых инструментов для создания более захватывающего доисторического звучания.

