Справжній гігант льодовикового періоду: вага снігового лінивця сягала близько 1000 кг

Дослідники розповіли про те, що близько 13 000 років тому, під час льодовикового періоду, Землею бродила величезна тварина — сніговий лінивець розміром із ведмедя. Вважається, що його вага могла сягати тонни.

У пізньому плейстоцені Північною Америкою бродив гігант льодовикового періоду, розмір якого можна порівняти з ведмедем, — він був гігантським лінивцем, що пристосувався до життя в умовах холоду. Йдеться про снігового лінивця Джефферсона (Megalonyx jeffersonii), якого було названо на честь Томаса Джефферсона, що вперше представив його рештки 1797 року, пише IFLScience.

Дослідники вперше показали, який вигляд мали ці стародавні істоти — кадри були представлені у фільмі "Доісторична планета: Льодовиковий період". Зазначимо, що прем'єра серіалу відбудеться на Apple TV 26 листопада і перенесе глядачів на мільйони років уперед після вимирання динозаврів — на Землю, охоплену льодом.

За словами вчених, мегалонікс був величезним порівняно зі своїми родичами: його довжина становила від 2,4 до 3 метрів, а вага — цілих 1000 кілограмів. Він був наземним лінивцем, тому йому не доводилося закидати свою масу на верхівки дерев, але, попри свої величезні розміри, скам'янілості M. jeffersoni залишаються рідкістю.

У результаті мегалонікс залишається одним із маловідомих представників мегафауни льодовикового періоду. До речі, багато хто з них буде представлений у новому серіалі "Доісторична планета". Наприклад, дослідники розкажуть про шерстистих мамонтів, яких сьогодні намагаються воскресити, а також шаблезубих кішок, карликових родичів слонів і м'ясоїдних кенгуру.

Відомо, що серіал спродюсований виконавчими продюсерами Джоном Фавро і Майком Гантоном, а виробництвом займається відділ природної історії BBC Studios. Том Гіддлстон з Earthsounds займе місце Аттенборо. Оригінальну музику напишуть Ганс Циммер, Анже Розман і Кара Талве з Bleeding Fingers Music — команди, відомої винаходом нових інструментів для створення більш захопливого доісторичного звучання.

