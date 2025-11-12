Древнеримский театр в Турции раскрыл имя важной жрицы: что известно ученым (фото)

Во время раскопок театра в древнем городе Аполлония-ад-Риндакум в Турции исследователи обнаружили надпись, датируемую II веком н. э. Выгравированное имя принадлежало жрице, что дает редкое представление об общественном и религиозном признании, которого могли достичь женщины во времена Римской империи.

Команда археологов под руководством профессора Дерея Шахина из Университета Бурса Улудаг нашла надпись "Лонидос" на одном из верхних рядов римского театра, в зоне, исторически известной как summa cavea, пишет Arkeonews.

Здание, расположенное на склоне холма с видом на озеро Улуабат в районе Нилюфер города Бурса, когда-то вмещало около 5000 человек. По словам Шахина, обнаружение имени жрицы в таком заметном месте свидетельствует о том, что она, вероятно, имела уважаемый статус в своей общине и, возможно, участвовала или руководила религиозными церемониями почти 1800 лет назад.

Сам древний театр отражает как эллинистические, так и римские влияния. Первоначально построенный в эллинистический период, а позже реконструированный во времена римского господства, он имеет широкие ярусы сидений, отдельные VIP-секции и оркестровую зону диаметром около 28 метров.

Древний театр отражает как эллинистические, так и римские влияния. Фото: Anatolian Archaeology

Археологи сейчас реставрируют 42 оригинальные сиденья, используя метод анастилоза — процесс, который восстанавливает сооружения с использованием оригинальных материалов для сохранения аутентичности. Команда планирует восстановить оригинальную планировку театра, давая современным посетителям возможность почувствовать его историческое величие.

Надпись "Лонидос" выделяется не только своей редкостью, но и тем, что она раскрывает информацию о роли женщин в римских провинциях. Надписи, посвященные женщинам, были редкими, а еще реже упоминались жрицы. Расположение ее имени среди мест, зарезервированных для выдающихся граждан, свидетельствует о том, что она играла важную роль.

Надписи, посвященные женщинам, были редкими, а еще реже упоминались жрицы. Фото: Anatolian Archaeology

Как отметил профессор Шахин, это открытие углубляет понимание того, как женщины способствовали религиозной и общественной жизни в древности, ставя под сомнение давние представления об их ограниченном присутствии в публичном пространстве.

Кроме исторической важности, эта находка демонстрирует, что римские театры были не только развлекательными заведениями, но и социальными и политическими центрами, где пересекались идентичность, религия и иерархия. Эта находка также повышает популярность города как объекта культурного туризма, привлекая посетителей, заинтересованных в его богатом сочетании римской архитектуры и местной истории.

Дальнейшие исследования будут направлены на раскрытие дополнительной информации о происхождении Лонидос с помощью сравнительных надписей и исторических документов. По мере продолжения реставрации театр Аполлонии-ад-Риндакум остается как археологическим достижением, так и символом неизменной связи человека с историей.

