Давньоримський театр у Туреччині розкрив ім'я важливої жриці: що відомо вченим (фото)

Під час розкопок театру у стародавньому місті Аполлонія-ад-Риндакум у Туреччині дослідники виявили напис, що датується II століттям н. е. Викарбуване ім'я належало жриці, що дає рідкісне уявлення про суспільне та релігійне визнання, якого могли досягти жінки за часів Римської імперії.

Команда археологів під керівництвом професора Дерея Шахіна з Університету Бурса Улудаг знайшла напис "Лонідос" на одному з верхніх рядів римського театру, в зоні, історично відомій як summa cavea, пише Arkeonews.

Будівля, розташована на схилі пагорба з видом на озеро Улуабат в районі Нілюфер міста Бурса, колись вміщувала близько 5000 людей. За словами Шахіна, виявлення імені жриці в такому помітному місці свідчить про те, що вона, ймовірно, мала поважний статус у своїй громаді і, можливо, брала участь або керувала релігійними церемоніями майже 1800 років тому.

Сам стародавній театр відображає як елліністичні, так і римські впливи. Спочатку побудований в елліністичний період, а пізніше реконструйований за часів римського панування, він має широкі яруси сидінь, окремі VIP-секції та оркестрову зону діаметром близько 28 метрів.

Стародавній театр відображає як елліністичні, так і римські впливи Фото: Anatolian Archaeology

Археологи зараз реставрують 42 оригінальні сидіння, використовуючи метод анастілозу — процес, який відновлює споруди з використанням оригінальних матеріалів для збереження автентичності. Команда планує відновити оригінальне планування театру, даючи сучасним відвідувачам можливість відчути його історичну велич.

Напис "Лонідос" виділяється не тільки своєю рідкістю, але й тим, що він розкриває інформацію про роль жінок у римських провінціях. Написи, присвячені жінкам, були рідкісними, а ще рідше згадувалися жриці. Розташування її імені серед місць, зарезервованих для видатних громадян, свідчить про те, що вона відігравала важливу роль.

Написи, присвячені жінкам, були рідкісними, а ще рідше згадувалися жриці Фото: Anatolian Archaeology

Як зазначив професор Шахін, це відкриття поглиблює розуміння того, як жінки сприяли релігійному та громадському життю в давнину, ставлячи під сумнів давні уявлення про їхню обмежену присутність у публічному просторі.

Окрім історичної важливості, ця знахідка демонструє, що римські театри були не лише розважальними закладами, а й соціальними та політичними центрами, де перетиналися ідентичність, релігія та ієрархія. Ця знахідка також підвищує популярність міста як об'єкта культурного туризму, приваблюючи відвідувачів, зацікавлених у його багатому поєднанні римської архітектури та місцевої історії.

Подальші дослідження будуть спрямовані на розкриття додаткової інформації про походження Лонідос за допомогою порівняльних написів та історичних документів. У міру продовження реставрації театр Аполлонії-ад-Риндакум залишається як археологічним досягненням, так і символом незмінного зв'язку людини з історією.

