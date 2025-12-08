Отчаянный шаг: самку белого медведя засняли, когда она пыталась отгрызть кусочек от кита (фото)

Снимок отчаявшейся самки белого медведя, пытающейся прокусить плотную кожу кашалота, предоставили в рамках конкурса «Фотографии года» по версии National Geographic. Что толкнуло животное на такой шаг.

Десятилетиями ученые предупреждают о климатическом кризисе, нависшем над планетой: мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, однако ученые прогнозируют, что в будущем ситуация лишь осложнится. Один из снимков, представленных на конкурсе "Фотографии года" по версии National Geographic ярко иллюстрирует будущее нашей планеты, пишет Popular Science.

Трогательное фото было сделано фотографом Роем Галицом. Ему удалось запечатлеть нечто невероятно тревожное: мертвый и разлагающийся кашалот дрейфует среди осколков полярного льда с открытым льдом. Еще более тревожно то, что на его мертвой туше можно рассмотреть голодную самку белого медведя.

По словам Галица, он возглавлял фотоэкспедицию вдоль норвежского архипелага Шпицберген, когда заметил на горизонте почерневшее пятно. Команда использовала дрон, чтобы подобраться ближе и стало ясно, что перед учеными не что иное, как разлагающаяся туша кашалота, которая время от времени испускала ядовитый газ.

Эта находка породила любопытный вопрос: сто здесь делает кашалот? Известно, что кашалоты, как правило, предпочитают умеренный климат, однако по мере потепления арктических вод некоторые киты выходят за пределы традиционного ареала. Исследователи также полагают, что сильные течения и ветры, вероятно, также отодвинули его на север, что стало приятны сюрпризом для голодной медведицы в поисках пищи.

Голодная самка белого медведя пытается отгрызть кусочек от кашалота Фото: National Geographic

Исследователи использовали дрон и заметили, что самка упорно старалась прокусить плотную кожу кита, но тщетно.

Отметим, что "Фотографии года" — ежегодный проект, в котором принимают участие тысячи снимков. Фотографы и редакторы выбирают лучшие из них, которые наиболее ярко повествуют о красоте, хрупкости и чуде этого мира.

