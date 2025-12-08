Відчайдушний крок: самку білого ведмедя зняли, коли вона намагалася відгризти шматочок від кита (фото)

Знімок зневіреної самки білого ведмедя, яка намагається прокусити щільну шкіру кашалота, надали в рамках конкурсу "Фотографії року" за версією National Geographic. Що штовхнуло тварину на такий крок.

Десятиліттями вчені попереджають про кліматичну кризу, що нависла над планетою: світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, проте вчені прогнозують, що в майбутньому ситуація лише ускладниться. Один зі знімків, представлених на конкурсі "Фотографії року" за версією National Geographic яскраво ілюструє майбутнє нашої планети, пише Popular Science.

Зворушливе фото було зроблене фотографом Роєм Галіцом. Йому вдалося сфотографувати щось неймовірно тривожне: мертвий кашалот, що розкладається, дрейфує серед осколків полярного льоду з відкритим льодом. Ще більш тривожно те, що на його мертвій туші можна розгледіти голодну самку білого ведмедя.

За словами Галіца, він очолював фотоекспедицію вздовж норвезького архіпелагу Шпіцберген, коли помітив на горизонті почорнілу пляму. Команда використала дрон, щоб підібратися ближче, і стало зрозуміло, що перед вченими ніщо інше, як туша кашалота, що розкладається і час від часу випускала отруйний газ.

Ця знахідка породила цікаве запитання: сто тут робить кашалот? Відомо, що кашалоти, як правило, віддають перевагу помірному клімату, однак у міру потепління арктичних вод деякі кити виходять за межі традиційного ареалу. Дослідники також вважають, що сильні течії й вітри, ймовірно, також відсунули його на північ, що стало приємним сюрпризом для голодної ведмедиці в пошуках їжі.

Голодна самка білого ведмедя намагається відгризти шматочок від кашалота Фото: National Geographic

Дослідники використовували дрон і помітили, що самка наполегливо намагалася прокусити щільну шкіру кита, але марно.

Зазначимо, що "Фотографії року" — щорічний проєкт, у якому беруть участь тисячі знімків. Фотографи та редактори обирають найкращі з них, які найяскравіше оповідають про красу, крихкість і диво цього світу.

