В питьевой воде найдены опасные частицы: связаны с риском для новорожденных

Исследователи обнаружили тревожную связь питьевой воды и повышенного риска проблем со здоровьем у новорожденных. Причиной возникновения осложнений считают "вечные химикаты" в воде.

В новом исследовании, проведенном командой из Университета Аризоны, ученые обнаружили, что когда беременные женщины пили воду из колодцев, расположенных ниже по течению от мест, загрязненных ПФАС, известных как "вечные химикаты", риски для здоровья их новорожденных детей существенно возрастали, пишет Science Alert.

По словам профессора экономики из Университета Аризоны Дерека Лемойна, результаты исследования указывают на то, что эти риски включают:

низкий вес при рождении;

преждевременные роды;

младенческая смерть.

Риски ПФАС

"Вечные химикаты", ПФАС, или перфторалкильные и полифторалкильные вещества, в последние годы привлекли внимание общественности, регулирующих органов и ученых, и не случайно. Дело в том, что эти искусственно созданные соединения сохраняются в окружающей среде, накапливаются в организме человека и способны причинять вред даже при крайне низких концентрациях.

Большинство современных знаний о репродуктивном воздействии "вечных химикатов" получены в результате лабораторных исследований на животных, таких как крысы, а также на основе корреляций между уровнями ПФАС в крови человека и показателями здоровья. По словам ученых, оба подхода имеют существенные ограничения:

во-первых, крысы и люди имеют разные организмы, уровни воздействия и условия жизни;

во-вторых, причинами проблем со здоровьем могут быть независимые факторы.

В своей новой работе профессор Лемойн с коллегами хотели изучить воздействие ПФАС на реальную жизнь людей, используя метод, максимально приближенный к рандомизированному эксперименту. Преднамеренное воздействие ПФАС на людей было бы неэтичным, но окружающая среда предоставила ученым шанс провести эксперимент в естественной среде.

Команда изучила расположение колодцев, снабжающих водопроводной водой жителей Нью-Гэмпшира, и то, как это расположение связано с показателями рождаемости. Данные были собраны в период с 2010 по 2019 год и сосредоточились на 1 539 родах, произошедших в пределах 5 километров от мест, известных как загрязненные ПФАС. А также том, где матери получали воду из централизованных систем водоснабжения. Данные указывают на то, что часть загрязнения исходила от промышленных предприятий, часть — от свалок или пожарных частей.

Известно, что "вечные химикаты" из этих мест медленно мигрируют через почву в грунтовые воды, где перемещаются вниз по течению грунтовых вод. Результаты явно показали: беременные женщины, чьи дома получали воду из колодцев, расположенных ниже по течению от источника ПФАС, вероятно, подвергались воздействию ПФАС из загрязненного места. В то же время те, кто получал воду из колодцев выше по течению, не должны были подвергаться подобному воздействию.

В ходе исследования ученые подтвердили, что уровни "вечных химикатов" действительно были выше в колодцах, расположенных ниже по течению, чем в колодцах, расположенных выше по течению. Ученые также считают, что беременные женщины не знали, что подвергаются риску воздействия ПФАС.

ПФАС и риски во время родов

По словам профессора Лемойна, они с коллегами обнаружили неопровержимые доказательства вреда от воздействия ПФАС. У женщин, получавших воду из скважин, расположенных ниже по течению от загрязненных ПФАС участков, в среднем на 43% выше вероятность рождения ребенка с низким весом; вероятность преждевременных родов была на 20% выше, а вероятность того, что ребенок не доживет до года — на 191% выше.

