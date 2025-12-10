У питній воді знайдено небезпечні частинки: пов'язані з ризиком для новонароджених

Дослідники виявили тривожний зв'язок питної води та підвищеного ризику проблем зі здоров'ям у новонароджених. Причиною виникнення ускладнень вважають "вічні хімікати" у воді.

У новому дослідженні, проведеному командою з Університету Аризони, вчені виявили, що коли вагітні жінки пили воду з колодязів, розташованих нижче за течією від місць, забруднених ПФАС, відомих як"вічні хімікати", ризики для здоров'я їхніх новонароджених дітей істотно зростали, пише Science Alert.

За словами професора економіки з Університету Аризони Дерека Лемойна, результати дослідження вказують на те, що ці ризики включають:

низька вага при народженні;

передчасні пологи;

дитяча смерть.

Ризики ПФАС

"Вічні хімікати", ПФАС, або перфторалкільні та поліфторалкільні речовини, останніми роками привернули увагу громадськості, регулюючих органів і вчених, і не випадково. Річ у тім, що ці штучно створені сполуки зберігаються в навколишньому середовищі, накопичуються в організмі людини й здатні заподіювати шкоду навіть за вкрай низьких концентрацій.

Більшість сучасних знань про репродуктивний вплив "вічних хімікатів" отримано в результаті лабораторних досліджень на тваринах, таких як щури, а також на основі кореляцій між рівнями ПФАС у крові людини та показниками здоров'я. За словами вчених, обидва підходи мають суттєві обмеження:

по-перше, щури та люди мають різні організми, рівні впливу та умови життя;

по-друге, причинами проблем зі здоров'ям можуть бути незалежні чинники.

У своїй новій роботі професор Лемойн з колегами хотіли вивчити вплив ПФАС на реальне життя людей, використовуючи метод, максимально наближений до рандомізованого експерименту. Навмисний вплив ПФАС на людей був би неетичним, але навколишнє середовище надало вченим шанс провести експеримент у природному середовищі.

Команда вивчила розташування колодязів, що постачають водопровідною водою жителів Нью-Гемпшира, і те, як це розташування пов'язане з показниками народжуваності. Дані були зібрані в період з 2010 по 2019 рік і зосередилися на 1 539 пологах, що відбулися в межах 5 кілометрів від місць, відомих як забруднені ПФАС. А також тому, де матері отримували воду з централізованих систем водопостачання. Дані вказують на те, що частина забруднення походила від промислових підприємств, частина — від звалищ або пожежних частин.

Відомо, що "вічні хімікати" з цих місць повільно мігрують через ґрунт у ґрунтові води, де переміщуються вниз за течією ґрунтових вод. Результати явно засвідчили: вагітні жінки, чиї будинки отримували воду з колодязів, розташованих нижче за течією від джерела ПФАС, імовірно, зазнавали впливу ПФАС із забрудненого місця. Водночас ті, хто отримував воду з колодязів вище за течією, не повинні були зазнавати подібного впливу.

Під час дослідження вчені підтвердили, що рівні "вічних хімікатів" дійсно були вищими в колодязях, розташованих нижче за течією, ніж у колодязях, розташованих вище за течією. Вчені також вважають, що вагітні жінки не знали, що наражаються на ризик впливу ПФАС.

ПФАС і ризики під час пологів

За словами професора Лемойна, вони з колегами виявили незаперечні докази шкоди від впливу ПФАС. У жінок, які отримували воду зі свердловин, розташованих нижче за течією від забруднених ПФАС ділянок, у середньому на 43% вища ймовірність народження дитини з низькою вагою; імовірність передчасних пологів була на 20% вищою, а ймовірність того, що дитина не доживе до року — на 191% вищою.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.