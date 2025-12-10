Инопланетные метки на арбузах беспокоят людей по всему миру: что оставляет узоры на ягоде

Люди в замешательстве из-за странных меток на коже арбузов, которые многие сравнивают с «кругами на полях». Исследователи рассказали, что на самом деле такое эти узоры.

В социальных сетях люди с удивительной регулярностью задаются вопросом: что это за странные отметины на арбузах, которые иногда описывают как похожие на "круги на полях". Пользователи утверждают, что в последнее время такие странные узоры стали массовыми и это немного пугает, пишет IFLScience.

По словам сотрудницы продуктового магазина, которая занимается нарезкой фруктов, недавно им привезли партию арбузов, и у нескольких из них на поверхности корки был странный, будто выгравированный, узор. Пользователи не могут понять, как именно образуются эти узоры: появляются ли они на фермах или образуются во время перевозок.

Эксперты из Университета Миннесоты отмечают, что узоры, напоминающие "круги на полях", имеют вполне естественное объяснение и не являются результатом транспортировки. Более того, сами ягоды не опасны для человека, даже если на них есть узор.

Причиной появления узоров на коже арбуза может быть так называемый "вирус арбузной мозаики". Однако ученые отмечают, что все на самом деле немного сложнее, поскольку несколько вирусов поражают тыквенные культуры, такие как кабачки, арбузы, огурцы и другие тыквенные.

По словам ученых, определить вирус лишь по симптомам — чрезвычайно сложно. Поскольку симптомы различаются в зависимости от культуры, сорта, возраста растения на момент заражения, а в некоторых случаях и от погоды. Нередко встречаются растения, зараженные одновременно несколькими вирусами, что часто приводит к сочетанию тяжелых симптомов

Существует целый ряд вирусов, вызывающих подобные симптомы, в том числе:

вирус мозаики огурца;

вирус мозаики тыквы;

вирус желтой мозаики цукини;

два вируса мозаики арбуза.

Влияние вируса на плоды зависит от времени заражения растения. Ранние инфекции часто приводят к отсутствию или очень низкому урожаю. В то же время позднее заражение может привести к тому, что плоды станут мелкими, деформированными и обесцвеченными. Плоды также могут иметь пятнистый или мозаичный рисунок, кольцевые пятна или изменение цвета на всем или части плода.

Известно, что вирус в основном распространяется через тлю и других насекомых, хотя распространение через контакт с инструментами и людьми, работающими в полях, также может быть фактором. Что касается причин появления странных мозаичных узоров, то это, вероятно, связано с взаимодействием вирусов с растениями, нарушающим обычные клеточные процессы.

Несмотря на то, что ягоды могут выглядеть странно, по словам экспертов, они все еще остаются совершенно безопасными для употребления в пищу.

