Інопланетні мітки на кавунах турбують людей по всьому світу: що залишає візерунки на ягоді

Люди спантеличені через дивні мітки на шкірі кавунів, які багато хто порівнює з "колами на полях". Дослідники розповіли, що насправді таке ці візерунки.

У соціальних мережах люди з дивовижною регулярністю ставлять собі питання: що це за дивні відмітини на кавунах, які іноді описують як схожі на "кола на полях". Користувачі стверджують, що останнім часом такі дивні візерунки стали масовими та це трохи лякає, пише IFLScience.

За словами співробітниці продуктового магазину, яка займається нарізкою фруктів, нещодавно їм привезли партію кавунів, і в кількох із них на поверхні кірки був дивний, ніби вигравіюваний, візерунок. Користувачі не можуть зрозуміти, як саме утворюються ці візерунки: чи з'являються вони на фермах, чи утворюються під час перевезень.

Експерти з Університету Міннесоти зазначають, що візерунки, які нагадують "кола на полях", мають цілком природне пояснення і не є результатом транспортування. Ба більше, самі ягоди не є небезпечними для людини, навіть якщо на них є візерунок.

Причиною появи візерунків на шкірі кавуна може бути так званий "вірус кавунової мозаїки". Однак учені зазначають, що все насправді трохи складніше, оскільки кілька вірусів вражають гарбузові культури, такі як кабачки, кавуни, огірки та інші гарбузові.

За словами вчених, визначити вірус лише за симптомами — надзвичайно складно. Оскільки симптоми різняться залежно від культури, сорту, віку рослини на момент зараження, а в деяких випадках і від погоди. Нерідко трапляються рослини, заражені одночасно кількома вірусами, що часто призводить до поєднання важких симптомів

Існує ціла низка вірусів, що спричиняють подібні симптоми, зокрема:

вірус мозаїки огірка;

вірус мозаїки гарбуза;

вірус жовтої мозаїки цукіні;

два віруси мозаїки кавуна.

Вплив вірусу на плоди залежить від часу зараження рослини. Ранні інфекції часто призводять до відсутності або дуже низького врожаю. Водночас пізнє зараження може призвести до того, що плоди стануть дрібними, деформованими й знебарвленими. Плоди також можуть мати плямистий або мозаїчний малюнок, кільцеві плями або зміну кольору на всьому або частині плоду.

Відомо, що вірус здебільшого поширюється через попелицю та інших комах, хоча поширення через контакт з інструментами та людьми, які працюють у полях, також може бути фактором. Що стосується причин появи дивних мозаїчних візерунків, то це, ймовірно, пов'язано із взаємодією вірусів із рослинами, що порушує звичайні клітинні процеси.

Попри те, що ягоди можуть мати дивний вигляд, за словами експертів, вони все ще залишаються абсолютно безпечними для вживання в їжу.

