Неожиданное появление гиганта в океане: кит внезапно вынырнул посреди стаи сардин (видео)

Групповое погружение возле скопления сардин обернулось хаосом, когда посреди стаи неожиданно возник огромный кит.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, в том числе и для крупнейших животных планеты — китов. Появление одного из этих гигантов во время группового погружения у побережья Мексики стало настоящей неожиданностью для дайверов, пишет Fox News.

Видео неожиданного появления гиганта было заснято инструктором по фридайвингу, 27-летней Эмилией Марзилли, во время группового погружения у тихоокеанского побережья Мексики. Дайверы погружались у большого скопления сардин, когда активность в воде внезапно усилилась. Через несколько мгновений морской гигант появился из мутной воды, поглотил "огромный кусок" стаи сардин, а затем быстро исчез в морских глубинах.

По словам ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), киты Брайда — крупные усатые киты, обычно встречающиеся в теплых тропических и субтропических водах. Этот вид также считается одним из самых крупных китов в мире.

По словам Марзилли, неожиданная встреча с морским гигантом на мгновение повергла дайверов в шок. Ныряльщикам потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что произошло, поскольку их внимание до этого было сосредоточено на стае сардин.

Отметим, что встреча с китом Брайда длилась всего около двух минут, однако дайверам она запомнится надолго. Известно, что погружение происходило в ноябре в заливе управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Дайверы также отмечают, что скопление сардин, за которым они наблюдали, было необычно большим. Все время погружения группа держалась на безопасном расстоянии примерно в 15-20 метров.

Изначально мелкая рыба двигалась обычно, однако затем активность усилилась, видимость упала, а вода наполнилась пеной. После появился морской гигант. Когда кит исчез, скопление мелкой рыбы значительно уменьшилось, так как кит поглотил часть стаи.

