Несподівана поява гіганта в океані: кит раптово виринув посеред зграї сардин (відео)

Групове занурення біля скупчення сардин обернулося хаосом, коли посеред зграї несподівано виник величезний кит.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й для найбільших тварин планети — китів. Поява одного з цих гігантів під час групового занурення біля узбережжя Мексики стала справжньою несподіванкою для дайверів, пише Fox News.

Відео несподіваної появи гіганта було знято інструктором із фрідайвінгу, 27-річною Емілією Марзіллі, під час групового занурення біля тихоокеанського узбережжя Мексики. Дайвери занурювалися біля великого скупчення сардин, коли активність у воді раптово посилилася. Через кілька миттєвостей морський гігант з'явився з каламутної води, поглинув "величезний шматок" зграї сардин, а потім швидко зник у морських глибинах.

За словами вчених з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), кити Брайда — великі вусаті кити, які зазвичай трапляються в теплих тропічних і субтропічних водах. Цей вид також вважається одним із найбільших китів у світі.

За словами Марзіллі, несподівана зустріч із морським гігантом на мить шокувала дайверів. Нирцям знадобилося кілька секунд, щоб усвідомити, що сталося, оскільки їхня увага до цього була зосереджена на зграї сардин.

Зазначимо, що зустріч із китом Брайда тривала всього близько двох хвилин, проте дайверам вона запам'ятається надовго. Відомо, що занурення відбувалося в листопаді в затоці управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

Дайвери також зазначають, що скупчення сардин, за яким вони спостерігали, було незвично великим. Весь час занурення група трималася на безпечній відстані приблизно в 15-20 метрів.

Спочатку дрібна риба рухалася зазвичай, проте потім активність посилилася, видимість впала, а вода наповнилася піною. Після з'явився морський гігант. Коли кит зник, скупчення дрібної риби значно зменшилося, оскільки кит поглинув частину зграї.

