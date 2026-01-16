В Антарктиде открыт первый в мире ледяной "банк": в ячейках хранятся древние сокровища (видео)

Исследователи заявили о создании первого в мире ледяного хранилища, которое возвели на ледяном континенте. В него уже поместили образцы, сохраняющие историю климата Земли.

На этой неделе ученые поместили древние глыбы ледникового льда в первое в своем роде хранилище в Антарктиде. Исследователи надеются, что это поможет сохранить быстро исчезающие свидетельства климатического прошлого планеты на столетия, пишет Science Alert.

Первыми образцами, помещенными в хранилище стали два ледяных керна, извлеченные из европейских Альп. Теперь они будут храниться в специально возведенной на ледяном континенте пещере. Более того, считается, что однажды это место станет хранилищем бесценного архива образцов со всего мира.

Известно, что ледяное хранилище расположено на станции Конкордия на высоте 3200 метров в самом центре Антарктиды. Местные условия будут защищать коллекцию в естественном холодном хранилище при температуре -52 °C без необходимости охлаждения.

По словам исследователей, ледяные керны являются важным активом, так как проливают свет на климатические условия тысячелетий. Образцы, как считаются, также могут помочь ученым в будущем разгадать тайны земных ледников спустя долгое время после того, как они будут стерты с лица Земли.

По словам швейцарского климатолога и председателя Фонда "Ледяная память" Томаса Штокера, этот амбициозный проект разрабатывался почти 10 лет и учитывает не только логистические, но и беспрецедентные дипломатические проблемы.

Известно, что хранилище представляет собой пещеру длиной 35 метров, а ее высота и ширина достигают 5 метров. Пещера была построена примерно на 10 метров ниже поверхности в плотном снегу, а потому здесь постоянно поддерживается минусовая температура. В ближайшие десятилетия ученые намерены пополнить архив ледниковым льдом из альпийских регионов, таких как Анды, Гималаи и Таджикистан.

Отметим, что ледяные керны, полученные путем бурения из глубин горных пород содержат пыль и другие климатические индикаторы, способные рассказать о древних погодных условиях на планете.

Например, слой прозрачного льда указывает на теплый период, когда ледник растаял, а затем снова замерз, в то время как слой низкой плотности указывает на плотный снег, а не лед, что может помочь оценить количество осадков. Хрупкие образцы с трещинами, тем временем, указывают на снегопад на полурастаявших слоях, которые затем снова замерзли.

