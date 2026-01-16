В Антарктиді відкрито перший у світі крижаний "банк": у комірках зберігаються стародавні скарби (відео)

Дослідники заявили про створення першого у світі крижаного сховища, яке звели на крижаному континенті. У нього вже помістили зразки, що зберігають історію клімату Землі.

Цього тижня вчені помістили стародавні брили льодовикового льоду в перше у своєму роді сховище в Антарктиді. Дослідники сподіваються, що це допоможе зберегти свідоцтва кліматичного минулого планети, які швидко зникають, на століття, пише Science Alert.

Першими зразками, поміщеними в сховище, стали два крижаних керни, витягнуті з європейських Альп. Тепер вони зберігатимуться у спеціально зведеній на крижаному континенті печері. Ба більше, вважається, що одного разу це місце стане сховищем неоціненного архіву зразків з усього світу.

Відомо, що крижане сховище розташоване на станції Конкордія на висоті 3200 метрів у самому центрі Антарктиди. Місцеві умови захищатимуть колекцію в природному холодному сховищі за температури -52 °C без необхідності охолодження.

За словами дослідників, крижані керни є важливим активом, оскільки проливають світло на кліматичні умови тисячоліть. Зразки, як вважають, також можуть допомогти вченим у майбутньому розгадати таємниці земних льодовиків за довгий час після того, як вони будуть стерті з лиця Землі.

За словами швейцарського кліматолога та голови Фонду "Крижана пам'ять" Томаса Штокера, цей амбітний проєкт розробляли майже 10 років, і він враховує не лише логістичні, а й безпрецедентні дипломатичні проблеми.

Відомо, що сховище являє собою печеру завдовжки 35 метрів, а її висота і ширина сягають 5 метрів. Печера була побудована приблизно на 10 метрів нижче поверхні в щільному снігу, а тому тут постійно підтримується мінусова температура. У найближчі десятиліття вчені мають намір поповнити архів льодовиковим льодом з альпійських регіонів, таких як Анди, Гімалаї й Таджикистан.

Зазначимо, що крижані керни, отримані шляхом буріння з глибин гірських порід, містять пил та інші кліматичні індикатори, здатні розповісти про давні погодні умови на планеті.

Наприклад, шар прозорого льоду вказує на теплий період, коли льодовик розтанув, а потім знову замерз, тоді як шар низької щільності вказує на щільний сніг, а не лід, що може допомогти оцінити кількість опадів. Крихкі зразки з тріщинами, тим часом вказують на снігопад на напіврозталих шарах, які потім знову замерзли.

