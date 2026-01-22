Более 60 лет назад подросток подбросил монетку и не спал 11 дней: последствия весьма тревожны

В 1963 году 17-летний подросток вместе с другом решили проверить, как долго человек на самом деле может обходиться без сна и какими будут последствия. Результаты оказались весьма тревожными.

Многие задавались вопросом: как долго человек может обходиться без сна? Увы, точного ответа не существует, а Книга рекордов Гиннесса прекратила присуждать рекорды в этой категории, чтобы не поощрять деятельность, которая может причинить вред человеку. И на то есть веские причины: эксперименты на людях показали, что лишение сна вызывает паранойю, подозрительность, галлюцинации и другие проблемы. Более того, хронический недосып, как показывают исследования, может увеличить риск инсульта и таких заболеваний, как диабет, пишет IFLScience.

Впрочем, известны случаи, когда вопреки здравому смыслу, люди пытались бодрствовать как можно дольше. Например, до того, как Книга рекордов Гиннесса перестала учитывать этот рекорд, он был присужден двум подросткам. Которые в 1963 году решили не спать как можно дольше ради науки.

Подростки Рэнди Гарднер и Брюс МакАллистер решили выяснить, как недосыпание влияет на "паранормальные способности". Позже они отказались от этой идеи и сосредоточились на исследовании влияния недосыпания на когнитивные и физические показатели. Далее подростки подбросили монетку: в результате Гарднеру досталась роль испытуемого, тогда как МакАллистеру досталась роль наблюдателя.

Родители подростков переживали, а потому их эксперимент проходил под наблюдением доктора Уильяма Демента из Стэнфорда и лейтенанта-командора Джона Росса из научно-исследовательского подразделения нейропсихиатрической медицины ВМС США в Сан-Диего.

Чтобы 17-летний подросток не уснул во время эксперимента, команда заставляла его играть в пинбол и баскетбол, а также разговаривать через дверь туалета всякий раз, когда он ходил в туалет. В результате Рэнди успешно оставался бодрствующим в течение всего эксперимента.

Результаты показали, что уже на второй день без сна у него возникли трудности с распознаванием предметов на ощупь; на третий день подросток стал раздражительным и с трудом произносил скороговорки. На четвертый день у него начались провалы в памяти, первые галлюцинации и бредовые эпизоды — например, ему почудилось, что он знаменитый чернокожий футболист Пол Лоу.

Галлюцинации продолжились и на следующий день: мальчик увидел перед собой лесную тропинку вместо того, что обычно является остальной частью его дома. Как и другие, кто страдал от бессонницы, он испытывал паранойю.

В последующие несколько дней речь Рэнди замедлилась и стала невнятной, а его память ухудшилась. Он начинал предложения, а затем останавливался на полпути, либо забывая, куда идет, либо прерываясь совершенно новой мыслью. Тем не менее он все еще мог неплохо играть в пинг-понг.

В последний день эксперимента Рэнди был бесстрастен и нуждался в постоянных подсказках, чтобы ответить на вопросы. Тесты на его умственные способности прекратились очень быстро, так как в конце концов он забывал, что делает.

В общей сложности подросток не спал 11 дней 25 минут и установил мировой рекорд. Результаты эксперимента также показали, что во время депривации сна области мозга подростка "дремали" все это время. Тот же эффект позже наблюдался в экспериментах на крысах, где подгруппы нейронов коры головного мозга отключались, пока крысы, лишенные сна, продолжали заниматься своими делами, бодрствуя.

