Понад 60 років тому підліток підкинув монетку і не спав 11 днів: наслідки дуже тривожні

1963 року 17-річний підліток разом із другом вирішили перевірити, як довго людина насправді може обходитися без сну і якими будуть наслідки. Результати виявилися вельми тривожними.

Багато хто цікавився: як довго людина може обходитися без сну? На жаль, точної відповіді не існує, а Книга рекордів Гіннесса припинила присуджувати рекорди в цій категорії, щоб не заохочувати діяльність, яка може завдати шкоди людині. І на те є вагомі причини: експерименти на людях показали, що позбавлення сну викликає параною, підозрілість, галюцинації та інші проблеми. Ба більше, хронічний недосип, як показують дослідження, може збільшити ризик інсульту і таких захворювань, як діабет, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Утім, відомі випадки, коли всупереч здоровому глузду, люди намагалися не спати якомога довше. Наприклад, до того, як Книга рекордів Гіннесса перестала враховувати цей рекорд, він був присуджений двом підліткам. Які в 1963 році вирішили не спати якомога довше заради науки.

Підлітки Ренді Гарднер і Брюс МакАллістер вирішили з'ясувати, як недосипання впливає на "паранормальні здібності". Пізніше вони відмовилися від цієї ідеї й зосередилися на дослідженні впливу недосипання на когнітивні та фізичні показники. Далі підлітки підкинули монетку: у результаті Гарднеру дісталася роль випробуваного, тоді як МакАллістеру дісталася роль спостерігача.

Батьки підлітків переживали, а тому їхній експеримент проходив під наглядом доктора Вільяма Демента зі Стенфорда і лейтенанта-командора Джона Росса з науково-дослідного підрозділу нейропсихіатричної медицини ВМС США в Сан-Дієго.

Щоб 17-річний підліток не заснув під час експерименту, команда змушувала його грати в пінбол і баскетбол, а також розмовляти через двері туалету щоразу, коли він ходив у туалет. У результаті Ренді успішно залишався бадьорим протягом усього експерименту.

Результати показали, що вже на другий день без сну в нього виникли труднощі з розпізнаванням предметів на дотик; на третій день підліток став дратівливим і ледве вимовляв скоромовки. На четвертий день у нього почалися провали в пам'яті, перші галюцинації та маячні епізоди — наприклад, йому здалося, що він знаменитий чорношкірий футболіст Пол Лоу.

Галюцинації продовжилися і наступного дня: хлопчик побачив перед собою лісову стежку замість того, що зазвичай є іншою частиною його будинку. Як і інші, хто страждав від безсоння, він відчував параною.

У наступні кілька днів мова Ренді сповільнилася і стала невиразною, а його пам'ять погіршилася. Він починав речення, а потім зупинявся на півдорозі, або забуваючи, куди йде, або перериваючись абсолютно новою думкою. Проте він усе ще міг непогано грати в пінг-понг.

В останній день експерименту Ренді був безпристрасний і потребував постійних підказок, щоб відповісти на запитання. Тести на його розумові здібності припинилися дуже швидко, бо врешті-решт він забував, що робить.

Загалом підліток не спав 11 днів 25 хвилин і встановив світовий рекорд. Результати експерименту також показали, що під час депривації сну області мозку підлітка "дрімали" весь цей час. Той самий ефект пізніше спостерігали в експериментах на щурах, де підгрупи нейронів кори головного мозку вимикали, поки щури, позбавлені сну, продовжували займатися своїми справами, не сплячи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як довго людина може обходитися без сну.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як недосипання впливає на організм людини.