На Земле есть место, где белым медведям хорошо без льда: это не продлится вечно

В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, почему белые медведи на Шпицбергене все еще в хорошей форме, несмотря на потерю морского льда. Плохие новости — это не продлится вечно.

Не секрет, что белые медведи в Арктике находятся в плачевном положении — виной тому изменение климата и потеря морского льда. Теперь новое долгосрочное исследование белых медведей на Шпицбергене выявило любопытный факт: результаты указывают на то, что взрослые особи в основном сохранили хорошее физическое состояние с 1995 по 2019 год, несмотря на то, что это был период быстрой и значительной потери морского льда, пишет IFLScience.

Однако, по словам ученых, эти результаты кажутся хорошей новостью лишь на первый взгляд. Дело в том, что поведенческая пластичность, позволившая им продолжать набирать вес, будет работать лишь до определенного момента. Увы, исследователи прогнозируют, если потеря морского льда достигнет критической точки, в мире не останется белых медведей.

В отличие от материковой Антарктиды, где нет белых медведей, Арктика представляет собой лишь океан, покрытый морским льдом. Простыми словами, это крайне непостоянная среда обитания, но она имеет решающее значение для белых медведей, поскольку именно здесь животные создают материнские берлоги для выращивания потомства и охотятся на высококалорийную добычу.

Исчезновение морского льда, летнее солнце и климатический кризис, вызванный выбросами парниковых газов, бедые медведи вынуждены переместиться на сушу. Это касается и Шпицбергена, места проведения последнего исследования. Авторы нового исследования считают, что одним из способов, с помощью которого белые медведи могут реагировать на сокращение количества дней с морским льдом в году, является увеличение охоты на северных оленей.

По словам соавтора исследования, профессора биологических наук Университета Альберты, доктора Эндрю Дерочера, такое поведение не ново для медведей, однако в последнее время появляется все больше сообщений о том, что белые медведи убивают северных оленей. Животные быстро учатся — простыми словами, как только медведи поняли, что могут охотиться на северных оленей, они продолжат это делать.

Хотя белые медведи — опытные охотники, способные убивать северных оленей, которые бегают гораздо быстрее, их самих. В результате ученые полагают, что лишь немногие особи способны охотиться на столь быстрых наземных млекопитающих. Впрочем, считается, что другие дополнительные источники добычи, также могут объяснить, как белым медведям удается оставаться в хорошей физической форме.

Белые медведи вокруг Шпицбергена также питаются тюленями и моржами, но это менее ценная альтернатива по сравнению с кольчатыми и бородатыми тюленями. Они просто не так калорийны и не так распространены — в результате охота на них может решить проблему, но лишь на некоторое время.

