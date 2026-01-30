На Землі є місце, де білим ведмедям добре без льоду: це не триватиме вічно

У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, чому білі ведмеді на Шпіцбергені все ще в хорошій формі, попри втрату морського льоду. Погані новини — це не триватиме вічно.

Не секрет, що білі ведмеді в Арктиці перебувають у жалюгідному становищі — виною тому зміна клімату і втрата морського льоду. Тепер нове довгострокове дослідження білих ведмедів на Шпіцбергені виявило цікавий факт: результати вказують на те, що дорослі особини здебільшого зберегли гарний фізичний стан з 1995 до 2019 року, попри те, що це був період швидкої й значної втрати морського льоду, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Однак, за словами вчених, ці результати здаються гарною новиною лише на перший погляд. Річ у тім, що поведінкова пластичність, яка дала їм змогу продовжувати набирати вагу, працюватиме лише до певного моменту. На жаль, дослідники прогнозують, якщо втрата морського льоду досягне критичної точки, у світі не залишиться білих ведмедів.

Відео дня

На відміну від материкової Антарктиди, де немає білих ведмедів, Арктика являє собою лише океан, вкритий морським льодом. Простими словами, це вкрай мінливе середовище проживання, але воно має вирішальне значення для білих ведмедів, оскільки саме тут тварини створюють материнські барлоги для вирощування потомства і полюють на висококалорійну здобич.

Зникнення морського льоду, літнє сонце та кліматична криза, спричинена викидами парникових газів, бідолашні ведмеді змушені переміститися на сушу. Це стосується і Шпіцбергену, місця проведення останнього дослідження. Автори нового дослідження вважають, що одним зі способів, за допомогою якого білі ведмеді можуть реагувати на скорочення кількості днів з морським льодом у році, є збільшення полювання на північних оленів.

За словами співавтора дослідження, професора біологічних наук Університету Альберти, доктора Ендрю Дерочера, така поведінка не є новою для ведмедів, проте останнім часом з'являється все більше повідомлень про те, що білі ведмеді вбивають північних оленів. Тварини швидко вчаться — простими словами, щойно ведмеді зрозуміли, що можуть полювати на північних оленів, вони продовжать це робити.

Хоча білі ведмеді — досвідчені мисливці, здатні вбивати північних оленів, які бігають набагато швидше за них самих. У результаті вчені вважають, що лише деякі особини здатні полювати на настільки швидких наземних ссавців. Утім, вважається, що інші додаткові джерела здобичі, також можуть пояснити, як білим ведмедям вдається залишатися в хорошій фізичній формі.

Білі ведмеді навколо Шпіцбергену також харчуються тюленями й моржами, але це менш цінна альтернатива порівняно з кільчастими та бородатими тюленями. Вони просто не такі калорійні й не такі поширені — в результаті полювання на них може розв'язати проблему, але лише на деякий час.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені з'ясували, коли на Землі з'явилися білі ведмеді.

Раніше Фокус писав про те, що білі ведмеді відчайдушно намагаються вижити на Землі, що закипає: швидко переписують свою ДНК.