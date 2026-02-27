"Невидимый" крупнейший наземный хищник: белый медведь носит яд, способный убить человека

Белые медведи считаются уязвимым видом и занесены в Международную Красную книгу. Напоминать о сохранении этих удивительных животных, которые живут только на севере, очень хорошо плавают, хотя и являются наземными хищниками, принято ежегодно 27 февраля.

Если вы увидите в интернете изображение, на котором белый медведь находится рядом с пингвинами, знайте – в дикой природе этого не может быть. Пингвины живут в Антарктике возле Южного полюса, а белые медведи – в Арктике, ближе к Северному полюсу. Это крупнейшие наземные хищники на Земле, которые на самом деле не белые и… носят в себе смертельный для человека яд.

А еще во всем мире каждый год, 27 февраля отмечают Международный день белого медведя — с целью повышения осведомленности людей о сохранении этого уязвимого вида млекопитающих и о влиянии глобального потепления и сокращении морского льда на популяции белых медведей. Фокус присоединяется к этой инициативе.

Самый большой наземный хищник

Белый медведь — это млекопитающее, обитающее в Арктике. Это самый крупный наземный хищник на Земле. Взрослые особи белого медведя могут весить до 800 кг, а их длина может достигать 3 метров. Высота белого медведя в холке составляет 130—150 см.

Взрослые особи белого медведя могут весить до 800 кг, а их длина может достигать 3 метров Фото: IFLS

Белый медведь занесен в Международную Красную книгу. Медленное размножение и большая смертность молодняка делают это животное уязвимым, а потому требуются усилия для сохранения данного вида.

Подошвы лап этих хищников покрыты густой шерстью, что позволяет им не скользить по льду и не мерзнуть. Между пальцами лап есть плавательная перепонка, что позволяет им очень хорошо плавать. При этом шерсть белого медведя почти полностью водонепроницаема, поэтому животное почти не намокает.

Белые медведи живут как на суше, так и на морских льдах. Они встречаются в Канаде, Гренландии, Норвегии, России и в США (штат Аляска). В дикой природе они живут 25–30 лет, а в неволе могут дожить до 45 лет.

Чем питается белый медведь?

Белые медведи проводят очень много времени на полярных льдах, где охотятся на свою основную добычу: обыкновенного тюленя, кольчатую нерпу, морского зайца и моржа. Очень часто белые медведи голодают, ведь не могут вовремя найти себе добычу. Но если охота оказалась удачной, то хищник может за один раз съесть до 40 кг пищи.

Белые медведи едят в основном жир, но также мясо своей добычи. Благодаря этому хищники получают огромный запас энергии.

Белый медведь — это млекопитающее, обитающее в Арктике Фото: ВВС

Яд внутри белого медведя

Из добычи белый медведь получает большое количество витамина A, который накапливается в его печени. Поэтому печень этого хищника является смертельно опасной для человека. В 1 грамме печени белого медведя может содержаться от 15 000 до 30 000 МЕ (международных единиц) витамина А. Для взрослого человека доза выше 1 000 000 МЕ считается опасной. Это значит, что всего 30–50 граммов печени белого медведя, если их съесть, могут привести к тяжелому отравлению, а большее количество — к смерти.

Белый медведь вовсе не белый

У белых медведей мех на самом деле не белого цвета. Он прозрачный, поэтому, рассеивая свет, он кажется белым. Кроме того, мех у белых медведей в основном полый, что помогает животным удерживать тепло. Белый цвет меха этих животных является лишь игрой света. Сама шерсть не белая, а прозрачная и то, что она кажется белой в рассеянном свете, обеспечивает хищникам отличную маскировку на фоне снега. Это позволило белым медведям стать искусными охотниками.

При этом под белым мехом скрывается совершенно черная кожа, которая максимально эффективно поглощает тепло солнца. От переохлаждения на суше и в воде белых медведей также спасает слой подкожного жира толщиной до 10 см.

Уникальный нюх, слух и зрение

У белых медведей очень хорошо развиты обоняние, слух и зрение. Они могут учуять, увидеть или услышать свою добычу с расстояния до 1 км, а иногда и больше. Даже если, например, тюлень находится подо льдом, то хищник может учуять его даже через толстый слой льда.

"Невидимый" хищник

Белые медведи могут очень быстро плавать в воде, но при этом на суше передвигаются очень медленно. Иногда они могут очень быстро бегать, но также быстро устают.

Если смотреть на белого медведя через тепловизор, то его почти не видно. Мех и толстый слой жира настолько хорошо удерживают тепло, что поверхность тела белого медведя имеет почти такую же температуру, как и окружающий лед. Единственное что выдает белого медведя – это "горячие" нос и глаза.

Нападение белых медведей на человека

В отличие от бурого медведя, белый медведь обычно не нападает на людей. Даже раненое животное предпочитает сбежать в сторону моря. Но в очень редких случаях нападения белых медведей на людей происходят.

