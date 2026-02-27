"Невидимий" найбільший наземний хижак: білий ведмідь носить отруту, здатну вбити людину

Білі ведмеді вважаються вразливим видом і занесені до Міжнародної Червоної книги. Нагадувати про збереження цих дивовижних тварин, які живуть тільки на півночі, дуже добре плавають, хоча і є наземними хижаками, заведено щорічно 27 лютого.

Якщо ви побачите в інтернеті зображення, на якому білий ведмідь перебуває поруч із пінгвінами, знайте — у дикій природі цього не може бути. Пінгвіни живуть в Антарктиці біля Південного полюса, а білі ведмеді — в Арктиці, ближче до Північного полюса. Це найбільші наземні хижаки на Землі, які насправді не білі і... носять у собі смертельну для людини отруту.

А ще в усьому світі щороку, 27 лютого, відзначають Міжнародний день білого ведмедя — з метою підвищення обізнаності людей щодо збереження цього вразливого виду ссавців та впливу глобального потепління і скорочення морського льоду на популяції білих ведмедів. Фокус приєднується до цієї ініціативи.

Найбільший наземний хижак

Білий ведмідь — це ссавець, що мешкає в Арктиці. Це найбільший наземний хижак на Землі. Дорослі особини білого ведмедя можуть важити до 800 кг, а їхня довжина може досягати 3 метрів. Висота білого ведмедя в холці становить 130-150 см.

Білий ведмідь занесений до Міжнародної Червоної книги. Повільне розмноження і велика смертність молодняка роблять цю тварину вразливою, а тому потрібні зусилля для збереження цього виду.

Підошви лап цих хижаків вкриті густою шерстю, що дає їм змогу не ковзати по льоду і не мерзнути. Між пальцями лап є плавальна перетинка, що дозволяє їм дуже добре плавати. При цьому шерсть білого ведмедя майже повністю водонепроникна, тому тварина майже не намокає.

Білі ведмеді живуть як на суші, так і на морських льодах. Вони зустрічаються в Канаді, Гренландії, Норвегії, Росії та в США (штат Аляска). У дикій природі вони живуть 25-30 років, а в неволі можуть дожити до 45 років.

Чим харчується білий ведмідь?

Білі ведмеді проводять дуже багато часу на полярних льодах, де полюють на свою основну здобич: звичайного тюленя, кільчасту нерпу, морського зайця та моржа. Дуже часто білі ведмеді голодують, адже не можуть вчасно знайти собі здобич. Але якщо полювання виявилося вдалим, то хижак може за один раз з'їсти до 40 кг їжі.

Білі ведмеді їдять переважно жир, але також м'ясо своєї здобичі. Завдяки цьому хижаки отримують величезний запас енергії.

Отрута всередині білого ведмедя

Зі здобичі білий ведмідь отримує велику кількість вітаміну A, який накопичується в його печінці. Тому печінка цього хижака є смертельно небезпечною для людини. В 1 грамі печінки білого ведмедя може міститися від 15 000 до 30 000 МО (міжнародних одиниць) вітаміну А. Для дорослої людини доза вище 1 000 000 МО вважається небезпечною. Це означає, що всього 30-50 грамів печінки білого ведмедя, якщо їх з'їсти, можуть призвести до важкого отруєння, а більша кількість — до смерті.

Білий ведмідь зовсім не білий

У білих ведмедів хутро насправді не білого кольору. Воно прозоре, тому, розсіюючи світло, воно здається білим. Крім того, хутро у білих ведмедів здебільшого порожнисте, що допомагає тваринам утримувати тепло. Білий колір хутра цих тварин є лише грою світла. Сама шерсть не біла, а прозора і те, що вона здається білою в розсіяному світлі, забезпечує хижакам чудове маскування на тлі снігу. Це дозволило білим ведмедям стати майстерними мисливцями.

При цьому під білим хутром ховається абсолютно чорна шкіра, яка максимально ефективно поглинає тепло сонця. Від переохолодження на суші та у воді білих ведмедів також рятує шар підшкірного жиру товщиною до 10 см.

Унікальний нюх, слух і зір

У білих ведмедів дуже добре розвинені нюх, слух і зір. Вони можуть відчути, побачити або почути свою здобич з відстані до 1 км, а іноді й більше. Навіть якщо, наприклад, тюлень перебуває під льодом, то хижак може відчути його навіть через товстий шар льоду.

"Невидимий" хижак

Білі ведмеді можуть дуже швидко плавати у воді, але при цьому на суші пересуваються дуже повільно. Іноді вони можуть дуже швидко бігати, але також швидко втомлюються.

Якщо дивитися на білого ведмедя через тепловізор, то його майже не видно. Хутро і товстий шар жиру настільки добре утримують тепло, що поверхня тіла білого ведмедя має майже таку саму температуру, як і навколишній лід. Єдине, що видає білого ведмедя — це "гарячі" ніс та очі.

Напад білих ведмедів на людину

На відміну від бурого ведмедя, білий ведмідь зазвичай не нападає на людей. Навіть поранена тварина воліє втекти в бік моря. Але в дуже рідкісних випадках напади білих ведмедів на людей відбуваються.

