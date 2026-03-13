Электромобиль без руля и педалей: в США представили новое такси-робота (фото)

Американская компания Lucid концепт двухместного беспилотного электромобиля Lunar, который предназначен для использования в качестве такси. Новое роботакси не имеет педалей и руля.

Компания Lucid представила специально разработанный концепт автономного электромобиля Lunar. Концепт создан на основе электрической платформы Midsize, созданной Lucid для электромобилей среднего размера. На основе этой платформы будут созданы и не предназначенные для такси новые электромобили, пишет Interesting Engineering.

Электромобиль Lunar представляет собой двухместное беспилотное транспортное средство, предназначенное для использования в качестве такси. Оно разработанно специально для автопарков, предоставляющих услуги автономного такси. Lucid уже ведет переговоры с Uber о крупномасштабном развертывании этих электромобилей.

Электромобиль Lunar не имеет традиционных элементов управления, то есть в нем нет руля и педалей. При этом его разработали для этого, чтобы он сохранял свою эффективность в работе в течение длительного времени даже при интенсивном использовании.

Компания Lucid создала концепт роботакси Lunar на основе новой электрической платформы Midsize для электромобилей среднего размера. Эта платформа будет использована также для создания обычных электромобилей, которые сможет купить каждый желающий.

Роботакси Lucid Lunar Фото: interestingengineering.com

В Lucid заявили, что простой интерьер и полностью автономная конструкция предлагают эффективное использование Lunar в больших автопарках таки. Также стало известно, что архитектура новых электромобилей уже предусматривает интеграцию датчиков, вычислительных систем и технологий помощи водителю, необходимых для автономного управления.

Компания Lucid заявила, что на основе платформы Midsize будет созданы также два электрических кроссовера для личного использования — Lucid Cosmos и Lucid Earth.

Стоимость электромобилей на платформе Midsize будет начинаться от 50 000 долларов. Платформа также представляет новый электрический привод Atlas от Lucid. Инженеры разработали систему таким образом, чтобы она была меньше, легче и проще в производстве.

Компания Lucid заявила, что энергоэффективность остается ее главным преимуществом. Более эффективные электромобили требуют меньших батарей, что снижает их стоимость.

