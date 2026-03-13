Електромобіль без керма і педалей: у США представили нове таксі-робота (фото)

Американська компанія Lucid концепт двомісного безпілотного електромобіля Lunar, який призначено для використання як таксі. Нове роботаксі не має педалей і керма.

Компанія Lucid представила спеціально розроблений концепт автономного електромобіля Lunar. Концепт створено на основі електричної платформи Midsize, створеної Lucid для електромобілів середнього розміру. На основі цієї платформи будуть створені і не призначені для таксі нові електромобілі, пише Interesting Engineering.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Електромобіль Lunar являє собою двомісний безпілотний транспортний засіб, призначений для використання як таксі. Він розроблений спеціально для автопарків, що надають послуги автономного таксі. Lucid вже веде переговори з Uber про великомасштабне розгортання цих електромобілів.

Електромобіль Lunar не має традиційних елементів управління, тобто в ньому немає керма та педалей. При цьому його розробили для цього, щоб він зберігав свою ефективність у роботі протягом тривалого часу навіть за умови інтенсивного використання.

Компанія Lucid створила концепт роботаксі Lunar на основі нової електричної платформи Midsize для електромобілів середнього розміру. Ця платформа буде використана також для створення звичайних електромобілів, які зможе купити кожен охочий.

Роботаксі Lucid Lunar Фото: interestingengineering.com

У Lucid заявили, що простий інтер'єр і повністю автономна конструкція пропонують ефективне використання Lunar у великих автопарках таки. Також стало відомо, що архітектура нових електромобілів уже передбачає інтеграцію датчиків, обчислювальних систем і технологій допомоги водієві, необхідних для автономного керування.

Компанія Lucid заявила, що на основі платформи Midsize буде створено також два електричні кросовери для особистого використання — Lucid Cosmos і Lucid Earth.

Вартість електромобілів на платформі Midsize починатиметься від 50 000 доларів. Платформа також представляє новий електричний привід Atlas від Lucid. Інженери розробили систему таким чином, щоб вона була меншою, легшою і простішою у виробництві.

Компанія Lucid заявила, що енергоефективність залишається її головною перевагою. Більш ефективні електромобілі вимагають менших батарей, що знижує їхню вартість.

Як уже писав Фокус, у китайському місті Макао поліція вперше заарештувала робота-гуманоїда через конфлікт із людиною.

Також Фокус писав про те, що Великий адронний колайдер працює з 2008 року і весь цей час прихильники теорій змови вказують на те, що там відбуваються експерименти, які знищать наш світ. Реальна фізика набагато цікавіша.

Ще Фокус писав про те, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS не схожий ні на що відоме і він майже такий самий старий, як Всесвіт.