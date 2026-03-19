Антибиотики впервые использовали задолго до появления людей: кто на Земле был настолько умен

Новое исследование показывает, что наши далекие предки на самом деле не только изготавливали оружие, но также, вероятно, научились и лечить раны с помощью простых антибиотиков.

Результаты нового исследования указывают на то, что наши древние предки любили березовый деготь. Считается, что неандертальцы, вероятно, использовали это липкое вещество для изготовления и ремонта инструментов, но у него также могло быть и другое важное применение. Дело в том, что благодаря своим антибиотическим свойствам березовый деготь также мог лечить раны, пишет Фокус.

Неандертальцы долгое время считались одним из менее развитых видов Homo, но недавние исследования показывают, что наши далекие предки на самом деле изготавливали инструменты, собирали случайные предметы и даже создавали произведения искусства, используя нечто похожее на мелки.

В археологических памятниках неандертальцев также часто находят березовый деготь, который получают из берез. Некоторые исследователи задаются вопросом, использовали ли неандертальцы его не только для изготовления инструментов. Коренные общины в Северной Европе и Канаде лечат раны березовым дегтем и теперь ученые обнаруживают все больше доказательств того, что неандертальцы использовали различные медицинские практики, в том числе помогали своим больным или раненым товарищам.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы исследовать лечебный потенциал березового дегтя. Команда извлекла его из коры современной березы, целенаправленно выбирая виды деревьев, ранее обнаруженные в поселениях неандертальцев. Далее ученые использовали несколько методов экстракции, которые применяли наши далекие родственники, включая перегонку дегтя в глиняной яме и его конденсацию на каменной поверхности.

Авторы особенно отмечают грязный процесс производства березового дегтя: каждый этап производства — само по себе сенсорное переживание, и каждый раз отмывать деготь с рук после многочасовой работы у огня было непросто.

Далее ученые провели лабораторные эксперименты, подвергнув образцы дегтя воздействию различных штаммов бактерий. Результаты показали, что все образцы дегтя эффективно подавляли рост бактерий стафилококка, известных как возбудители раневых инфекций. Ученые пришли к выводу, что результаты их работы подтверждают эффективность традиционных методов лечения коренных народов, а также подкрепляют предположения о том, что неандертальцы использовали березовый деготь для лечения ран. Считается, что вещество также могло быть использовано в качестве средства от насекомых.

Авторы обнаружили, что березовый деготь, производимый неандертальцами и ранними людьми, обладает антибактериальными свойствами. Отметим, что это имеет важное значение для понимания того, как наши древние родственники могли бороться с болезнями во время ледниковых периодов.

Напомним, ранее мы писали о том, что 110 000 лет назад предки неандертальцев прошли через "бутылочное горлышко": это их чуть не убило.

Ранее Фокус писал о том, что неандертальцы на самом деле никогда не вымирали: генетики нашли, где они прячутся.

При написании использовались материалы PLOS One, Popular Science.