Антибіотики вперше використовували задовго до появи людей: хто на Землі був настільки розумний

Нове дослідження показує, що наші далекі пращури насправді не тільки виготовляли зброю, а й, імовірно, навчилися лікувати рани за допомогою простих антибіотиків.

Результати нового дослідження вказують на те, що наші давні предки любили березовий дьоготь. Вважається, що неандертальці, ймовірно, використовували цю липку речовину для виготовлення та ремонту інструментів, але в неї також могло бути й інше важливе застосування. Річ у тім, що завдяки своїм антибіотичним властивостям березовий дьоготь також міг лікувати рани, пише Фокус.

Неандертальців тривалий час вважали одним із менш розвинених видів Homo, але нещодавні дослідження свідчать, що наші далекі предки насправді виготовляли інструменти, збирали випадкові предмети і навіть створювали твори мистецтва, використовуючи щось схоже на крейду.

В археологічних пам'ятках неандертальців також часто знаходять березовий дьоготь, який отримують із беріз. Деякі дослідники задаються питанням, чи використовували неандертальці його не тільки для виготовлення інструментів. Корінні громади в Північній Європі та Канаді лікують рани березовим дьогтем, і тепер учені виявляють дедалі більше доказів того, що неандертальці використовували різноманітні медичні практики, зокрема допомагали своїм хворим або пораненим товаришам.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб дослідити лікувальний потенціал березового дьогтю. Команда витягла його з кори сучасної берези, цілеспрямовано обираючи види дерев, раніше виявлені в поселеннях неандертальців. Далі вчені використовували кілька методів екстракції, які застосовували наші далекі родичі, включно з перегонкою дьогтю в глиняній ямі та його конденсацією на кам'яній поверхні.

Автори особливо відзначають брудний процес виробництва березового дьогтю: кожен етап виробництва — саме по собі сенсорне переживання, і щоразу відмивати дьоготь із рук після багатогодинної роботи біля вогню було непросто.

Далі вчені провели лабораторні експерименти, піддавши зразки дьогтю впливу різних штамів бактерій. Результати показали, що всі зразки дьогтю ефективно пригнічували ріст бактерій стафілокока, відомих як збудники ранових інфекцій. Вчені дійшли висновку, що результати їхньої роботи підтверджують ефективність традиційних методів лікування корінних народів, а також підкріплюють припущення про те, що неандертальці використовували березовий дьоготь для лікування ран. Вважається, що речовина також могла бути використана як засіб від комах.

Автори виявили, що березовий дьоготь, який виробляли неандертальці та ранні люди, має антибактеріальні властивості. Зазначимо, що це має важливе значення для розуміння того, як наші давні родичі могли боротися з хворобами під час льодовикових періодів.

Під час написання використовували матеріали PLOS One, Popular Science.