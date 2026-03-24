Первая за 10 лет сосновая шишечка: в Ночном сафари родился детеныш редкого панголина (видео)

Сотрудники Ночного сафари в Сингапуре заявили о рождении первого за десятилетие детеныша сундского панголина, еще одна самка также ждет малыша.

Сундский панголин (Manis javanica), также известный как яванский ящер — ночное млекопитающее Юго-Восточной Азии, покрытое защитной чешуей. Представители этого вида обитают в Таиланде, Индонезии, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Малайзии и Сингапуре, однако сегодня он находится под угрозой исчезновения и является приоритетным видом для сохранения со стороны Mandai Wildlife Group и ее природоохранного подразделения Mandai Nature, пишет Фокус.

К счастью, теперь сотрудники Ночного Сафари в Сингапуре заявили о рождении первого за 10 лет детеныша сундского панголина. Но это еще не все, сотрудники заявляют, что еще одна самка-панголин ждет малыша.

Новорожденный детеныш панголина участвует в программе разведения и сохранения вида, проводимой Ночным сафари. Исследователи отмечают, что каждое рождение углубляет понимание видаю, а также поддерживает текущие исследования поведения, здоровья и передовых методов ухода за панголинами.

Сотрудники заявляют, что сегодня детеныш проводит время с мамой Гамби в родильном отделении за кулисами — кормится, отдыхает и катается на хвосте матери. К слову, во время беременности Гамби исследователи обучили самку добровольно участвовать в ультразвуковых исследованиях — это позволило отслеживать беременность без стресса для животного.

Предыдущие исследования показали, что сундские панголины ведут ночной образ жизни: активно лазают по деревьям, копают норы и питаются термитами и муравьями. Увы, из-за высокого спроса на чешую и мясо вид является одним из самых незаконно перевозимых млекопитающих в мире и находится под угрозой исчезновения.

Тело сундских панголинов покрыто жесткой роговой чешуей желто-коричневого или желто-серого цвета, которая защищает их от хищников. Животные также обладают длинным хвостом и мощными когтями, приспособленными для лазанья и рытья.

По словам исследователей, панголины, как правило, ведут ночной образ жизни, а днем предпочитают прятаться в дуплах деревьев или норах. При опасности сворачивается в плотный, почти неразвертываемый шар.

Сегодня вид классифицируется как находящийся под угрозой исчезновения из-за масштабного браконьерства. К слову. Сундские панголины также являются одиночными животными, а самки, как правило, приносят по одному детенышу, которого переносят нахвосте.

При написании использовались материалы Night Safari, Mandai Wildlife Reserve.