Перша за 10 років соснова шишечка: у Нічному сафарі народилося дитинча рідкісного панголіна (відео)

Співробітники Нічного сафарі в Сінгапурі заявили про народження першого за десятиліття дитинчати сундського панголіна, ще одна самка також чекає на малюка.

Сундський панголін (Manis javanica), також відомий як яванський ящір — нічний ссавець Південно-Східної Азії, вкритий захисною лускою. Представники цього виду мешкають у Таїланді, Індонезії, В'єтнамі, Лаосі, Камбоджі, Малайзії та Сінгапурі, проте сьогодні він перебуває під загрозою зникнення і є пріоритетним видом для збереження з боку Mandai Wildlife Group та її природоохоронного підрозділу Mandai Nature, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На щастя, тепер співробітники Нічного Сафарі в Сінгапурі заявили про народження першого за 10 років дитинчати сундського панголіна. Але це ще не все, співробітники заявляють, що ще одна самка-панголін чекає на малюка.

Відео дня

Новонароджене дитинча панголіна бере участь у програмі розведення і збереження виду, що проводиться Нічним сафарі. Дослідники відзначають, що кожне народження поглиблює розуміння виду, а також підтримує поточні дослідження поведінки, здоров'я і передових методів догляду за панголінами.

Співробітники заявляють, що сьогодні дитинча проводить час із мамою Гамбі в пологовому відділенні за лаштунками — годується, відпочиває і катається на хвості матері. До слова, під час вагітності Гамбі дослідники навчили самку добровільно брати участь в ультразвукових дослідженнях — це дало змогу відстежувати вагітність без стресу для тварини.

Попередні дослідження засвідчили, що сундські панголіни ведуть нічний спосіб життя: активно лазять по деревах, копають нори і харчуються термітами та мурахами. На жаль, через високий попит на луску і м'ясо вид є одним із ссавців, яких найнезаконніше перевозять у світі, і перебуває під загрозою зникнення.

Тіло сундських панголінів вкрите жорсткою роговою лускою жовто-коричневого або жовто-сірого кольору, яка захищає їх від хижаків. Тварини також мають довгий хвіст і потужні кігті, пристосовані для лазіння і риття.

За словами дослідників, панголіни, як правило, ведуть нічний спосіб життя, а вдень воліють ховатися в дуплах дерев або норах. У разі небезпеки згортається в щільну кулю, яка майже не розгортається.

Сьогодні вид класифікується як такий, що перебуває під загрозою зникнення через масштабне браконьєрство. До слова. Сундські панголіни також є поодинокими тваринами, а самки, як правило, приносять по одному дитинчаті, яке переносять на хвості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що геном живої "соснової шишечки" відрізняється від інших ссавців.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли кумедний випадок у дикій природі.

Під час написання використано матеріали Night Safari, Mandai Wildlife Reserve.