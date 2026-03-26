Уничтожьте его огнем: на борту МКС найден объект с щупальцами, похожий на "Чужого" (фото)

Астронавт NASA поделился фото странного объекта с щупальцами, растущего на Международной космической станции.

Астронавт NASA Дон Петтит поделился фотографией странного объекта с щупальцами, который буквально поселился на борту Международной космической станции (МКС). Снимок был сделан во время 72-й экспедиции, которая проходила с 23 сентября 2024 года по 18 апреля 2025 года, пишет Фокус.

Необычный объект похож на яйцо с черными щупальцами, вырывающимися из его основания. Снимок был опубликован в социальных сетях и пользователи тут же отреагировали, призвав "уничтожить его огнем". Пользователи социальных сете также сравнили загадочный объект с чужим, вылупляющимся из яйца.

Несмотря на то, что объект действительно выглядит весьма загадочно, на самом деле ему есть довольно простое объяснение. Позже астронавт объяснил, что на снимке запечатлена не более чем обычная картофелина.

По словам Петтита, он перевозил на борту 72-й экспедиции для своего космического сада — этим он занимался в свободное от работы время. Астронавт отмечает, что на фото запечатлена ранняя фиолетовая картофелина, с липучкой, чтобы ее можно было закрепить в импровизированном террариуме с фитолампой.

Астронавт NASA поделился фотографией причудливого объекта с щупальцами, растущего на Международной космической станции Фото: NASA

Отметим, что картофель — одно из самых эффективных растений с точки зрения соотношения съедобных питательных веществ к общей массе растения. Более того, некоторые эксперты также считают, что картофель несомненно займет свое место в будущих исследованиях космоса.

Астронавт Петтит также рассказал, чем выращивание картофеля в космосе отличается от его выращивания на Земле. По его словам без гравитации корни растения будут расти во все стороны. Более того, по словам астронавта, все растения, которые он когда-либо выращивал в космосе, росли значительно медленнее, чем на Земле.

К слову, на сегодняшний день астронавты вырастили на МКС огромное количество фруктов, овощей и даже цветов. Более того, согласно данным NASA, в Космическом центре имени Кеннеди ученые в будущем планируют выращивать больше сельскохозяйственной продукции, такой как помидоры и перец. Такие продукты, как ягоды, некоторые виды бобовых и другие продукты, богатые антиоксидантами, будут иметь дополнительное преимущество, обеспечивая некоторую защиту от космической радиации для членов экипажа, которые их употребляют.

При написании использовались материалы NASA, Daily Mail.