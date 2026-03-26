Знищіть його вогнем: на борту МКС знайдено об'єкт зі щупальцями, схожий на "Чужого" (фото)

Астронавт NASA поділився фото дивного об'єкта зі щупальцями, що росте на Міжнародній космічній станції.

Астронавт NASA Дон Петтіт поділився фотографією дивного об'єкта зі щупальцями, який буквально оселився на борту Міжнародної космічної станції (МКС). Знімок був зроблений під час 72-ї експедиції, яка проходила з 23 вересня 2024 року по 18 квітня 2025 року, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Незвичайний об'єкт схожий на яйце з чорними щупальцями, що вириваються з його основи. Знімок опублікували в соціальних мережах, і користувачі одразу ж відреагували, закликавши "знищити його вогнем". Користувачі соціальних мереж також порівняли загадковий об'єкт із чужим, що вилуплюється з яйця.

Відео дня

Незважаючи на те, що об'єкт справді має вельми загадковий вигляд, насправді йому є досить просте пояснення. Пізніше астронавт пояснив, що на знімку зображена не більше ніж звичайна картоплина.

За словами Петтіта, він перевозив на борту 72-ї експедиції для свого космічного саду — цим він займався у вільний від роботи час. Астронавт зазначає, що на фото зображена рання фіолетова картоплина, з липучкою, щоб її можна було закріпити в імпровізованому тераріумі з фітолампою.

Зазначимо, що картопля — одна з найефективніших рослин з точки зору співвідношення їстівних поживних речовин до загальної маси рослини. Ба більше, деякі експерти також вважають, що картопля безсумнівно посяде своє місце в майбутніх дослідженнях космосу.

Астронавт Петтіт також розповів, чим вирощування картоплі в космосі відрізняється від її вирощування на Землі. За його словами без гравітації коріння рослини ростиме на всі боки. Ба більше, за словами астронавта, всі рослини, які він коли-небудь вирощував у космосі, росли значно повільніше, ніж на Землі.

До слова, на сьогодні астронавти виростили на МКС величезну кількість фруктів, овочів і навіть квітів. Ба більше, згідно з даними NASA, у Космічному центрі імені Кеннеді вчені в майбутньому планують вирощувати більше сільськогосподарської продукції, такої як помідори і перець. Такі продукти, як ягоди, деякі види бобових та інші продукти, багаті антиоксидантами, матимуть додаткову перевагу, забезпечуючи деякий захист від космічної радіації для членів екіпажу, які їх вживають.

Під час написання використовували матеріали NASA, Daily Mail.