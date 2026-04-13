Превзошли римских инженеров: эти 2700-летние урартские сооружения до сих пор используют (фото)

На протяжении многих лет древнее водное строительство ассоциировалось с достижениями Древнего Рима, особенно с акведуками и городскими системами водоснабжения. Однако задолго до римской экспансии урартская цивилизация уже разработала методы управления водными ресурсами в гораздо более сложных условиях.

Археологические данные свидетельствуют, что Королевство Урарту, расположенное вокруг озера Ван, создало разветвленную сеть дамб, водохранилищ и каналов. Исследования Октая Белли указывают на то, что эти системы не были изолированными сооружениями, а были частью скоординированного государственного плана, пишет Фокус.

В отличие от римских систем, которые в основном обслуживали города, управление водными ресурсами в Урарту было сосредоточено на сельском хозяйстве и долгосрочном выживании.

Природная среда сделала такие усилия необходимыми, поскольку количество осадков в регионе было ограниченным, испарение — высоким, а плодородные земли существовали только в узких долинах. Без орошения ведение сельского хозяйства было бы чрезвычайно сложным. Урартцы решили эту проблему, построив плотины и каналы, которые позволяли накапливать воду и распределять ее по сухой земле.

Древние надписи четко описывают эту трансформацию: "Земля была пустой... бесплодной... каналов не было проложено". Эти утверждения отражают реальные условия до начала орошения. Перенаправляя воду, урартцы поддерживали виноградники, сады и зерновые поля, что помогло содержать города, обеспечивать армии и укреплять экономику.

Одним из самых выдающихся аспектов урартской инженерии была долговечность. Некоторые плотины оставались функциональными почти три тысячелетия. Для сравнения, более поздние римские и византийские сооружения в этом же регионе часто разрушались из-за землетрясений. Это свидетельствует о том, что урартские строители понимали сейсмические риски и давление воды, что позволило им повысить долгосрочную стабильность сооружений.

Их методы строительства включали использование массивных каменных блоков, слоистых заполнителей и тщательно выбранных мест, таких как узкие ущелья. Эти особенности помогали сооружениям противостоять как наводнениям, так и сейсмической активности.

Успех этих систем также был связан с достижениями в металлургии. Урартцы были искусными производителями металла, а железные инструменты позволяли рабочим эффективнее рубить камень и обрабатывать строительные материалы.

Об этом свидетельствуют несколько крупных гидравлических систем. Система плотин Суфана обеспечивала сельское хозяйство на близлежащих равнинах. Водохранилище, построенное во времена царя Руси II, поставляло воду на окружающие сельскохозяйственные угодья, а надписи подтверждают участие государства в рабочей силе и инструментах.

Другие сооружения, такие как плотина Мейдан-Богази и система Хирсиз-Дереси, являются ранними примерами техники регулирования рек. Вместе они образовали интегрированную сеть, предназначенную для сбора и распределения воды на больших территориях.

Вода также имела культурное и политическое значение. Вероятно, ее считали священным элементом, а надписи предостерегали от повреждения каналов или плотин, часто угрожая божественным наказанием.

Масштаб этих проектов свидетельствует о высокой организованности государства. Строительство и обслуживание ирригационных систем требовали координации труда, управления ресурсами и долгосрочного планирования.

Сегодня многие из этих сооружений все еще можно увидеть, а некоторые даже до сих пор продолжают функционировать. Более поздние общества, в частности средневековые и османские строители, отремонтировали и повторно использовали урартские системы. В некоторых районах современные оросительные маршруты пролегают теми же путями, которые были проложены тысячи лет назад.

Не сенат, а храм: ученые обнаружили таинственное сооружение на севере Египта (фото)

Эти древние водохозяйственные системы дают ценное представление о ранней инженерии, устойчивом сельском хозяйстве и связи между инфраструктурой и управлением.

Ранее Фокус писал о странной находке, которая озадачила исследователей. В Норфолке, Англия, поисковик нашел кулон IX века, соединивший в себе черты, которые редко встречаются вместе.

Также мы рассказывали о древней мумии, которая скрывала неожиданную тайну. Ученые обнаружили неизвестный предмет, лежащий на груди мальчика.

