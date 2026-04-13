Перевершили римських інженерів: ці 2700-річні урартські споруди досі використовують (фото)

Упродовж багатьох років стародавнє водне будівництво асоціювалося з досягненнями Стародавнього Риму, особливо з акведуками та міськими системами водопостачання. Однак задовго до римської експансії урартська цивілізація вже розробила методи управління водними ресурсами в набагато складніших умовах.

Археологічні дані свідчать, що Королівство Урарту, розташоване навколо озера Ван, створило розгалужену мережу дамб, водосховищ та каналів. Дослідження Октая Беллі вказують на те, що ці системи не були ізольованими спорудами, а були частиною скоординованого державного плану, пише Фокус.

На відміну від римських систем, які переважно обслуговували міста, управління водними ресурсами в Урарту було зосереджене на сільському господарстві та довгостроковому виживанні.

Управління водними ресурсами в Урарту було зосереджене на сільському господарстві та довгостроковому виживанні Фото: Journal of Applied Sciences Research

Природне середовище зробило такі зусилля необхідними, оскільки кількість опадів у регіоні була обмеженою, випаровування — високим, а родючі землі існували лише у вузьких долинах. Без зрошення ведення сільського господарства було б надзвичайно складним. Урартці вирішили цю проблему, побудувавши греблі та канали, що дозволяли накопичувати воду та розподіляти її по сухій землі.

Стародавні написи чітко описують цю трансформацію: "Земля була порожньою… безплідною… каналів не було прокладено". Ці твердження відображають реальні умови до початку зрошення. Перенаправляючи воду, урартці підтримували виноградники, сади та зернові поля, що допомогло утримувати міста, забезпечувати армії та зміцнювати економіку.

Перенаправляючи воду, урартці підтримували виноградники, сади та зернові поля, що допомогло утримувати міста, забезпечувати армії та зміцнювати економіку Фото: DHA

Одним із найвизначніших аспектів урартської інженерії була довговічність. Деякі греблі залишалися функціональними майже три тисячоліття. Для порівняння, пізніші римські та візантійські споруди в цьому ж регіоні часто руйнувалися через землетруси. Це свідчить про те, що урартські будівельники розуміли сейсмічні ризики та тиск води, що дозволило їм підвищити довгострокову стабільність споруд.

Їхні методи будівництва включали використання масивних кам'яних блоків, шаруватих заповнювачів та ретельно обраних місць, таких як вузькі ущелини. Ці особливості допомагали спорудам протистояти як повеням, так і сейсмічній активності.

Деякі греблі залишалися функціональними майже три тисячоліття Фото: Journal of Applied Sciences Research

Успіх цих систем також був пов'язаний із досягненнями в металургії. Урартці були вправними виробниками металу, а залізні інструменти дозволяли робітникам ефективніше рубати камінь та обробляти будівельні матеріали.

Про це свідчать кілька великих гідравлічних систем. Система гребель Суфан забезпечувала сільське господарство на прилеглих рівнинах. Водосховище, побудоване за часів царя Руси II, постачало воду на навколишні сільськогосподарські угіддя, а написи підтверджують участь держави у робочій силі та інструментах.

Пізніші суспільства, зокрема середньовічні та османські будівельники, відремонтували та повторно використовували урартські системи Фото: Journal of Applied Sciences Research

Інші споруди, такі як гребля Мейдан-Богазі та система Хірсіз-Дересі, є ранніми прикладами технік регулювання річок. Разом вони утворювали інтегровану мережу, призначену для збору та розподілу води на великих територіях.

Вода також мала культурне та політичне значення. Ймовірно, її вважали священним елементом, а написи застерігали від пошкодження каналів або гребель, часто погрожуючи божественним покаранням.

Масштаб цих проєктів свідчить про високу організованість держави. Будівництво та обслуговування іригаційних систем вимагали координації праці, управління ресурсами та довгострокового планування.

Сьогодні багато з цих споруд все ще можна побачити, а деякі навіть досі продовжують функціонувати. Пізніші суспільства, зокрема середньовічні та османські будівельники, відремонтували та повторно використовували урартські системи. У деяких районах сучасні зрошувальні маршрути пролягають тими самими шляхами, що були прокладені тисячі років тому.

Не сенат, а храм: вчені виявили таємничу споруду на півночі Єгипту (фото)

Ці стародавні водогосподарські системи дають цінне уявлення про ранню інженерію, стале сільське господарство та зв'язок між інфраструктурою та управлінням.

Раніше Фокус писав про дивну знахідку, яка спантеличила дослідників. У Норфолку, Англія, пошуковець знайшов кулон IX століття, що поєднав у собі риси, які рідко зустрічаються разом.

Також ми розповідали про древню мумію, яка приховувала неочікувану таємницю. Вчені виявили невідомий предмет, що лежить на грудях хлопчика.

