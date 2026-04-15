Скрытая пещера в Австралии более 100 лет хранила тайну: когда-то там обитало гигантское животное

В австралийской пещере обнаружена гигантская окаменелость ехидны — ученые считают, что окаменелость заполняет важный пробел в истории животного мира.

В новом исследовании ученые изучили древнюю окаменелость, найденную в скрытой пещере Фоул Эйр в штате Виктория, Австралия. Более сотни лет пещера хранила тайну — внутри команда обнаружила доказательства того, что когда-то в ней обитала гигантская ехидна. Считается, что это захватывающее открытие помогает ученым понять, как животные жили в древние времена, пишет Фокус.

Исследование было проведено командой из Научно-исследовательского института Музеев Виктории, включая Тима Зиглера и Джереми Локетта, и идентифицировало найденную окаменелость как гигантскую ехидну Оуэна.

Отметим, что это первое подтвержденное обнаружение этого животного в Виктории и находка важна, потому что она заполняет большой пробел. Любопытно, что более ранние окаменелости этого животного были найдены далеко друг от друга. Но теперь новое открытие связывает эти места.

Ехидны до сих пор живут в Австралии, но это маленькие и тихие животные, которые роют землю и питаются муравьями и термитами. Но гигантская ехидна Оуэна была совсем иной — эти животные были намного крупнее и сильнее. Данные указывают, что их длина могла достигать одного метра, а вес — около 15 килограммов. Длинная и прямая морда также помогала животным рыть землю и находить пищу, что является хорошей адаптацией во время ледникового периода.

Ранее ученые находили окаменелости этого вида гигантской ехидны в таких местах, как Тасмания и Новый Южный Уэльс. Однако у них не было четких доказательств того, что она обитала в Виктории. Открытие казалось странным, поскольку в Виктории была подходящая среда для таких животных. Однако теперь новые данные указывают на то, что гигантская ехидна действительно там обитала. Это помогает ученым понять, как животные перемещались по Австралии в прошлом.

Наиболее любопытным оказалось место обнаружения окаменелости: она была обнаружена не во время новых раскопок, она уже находилась в музейной коллекции. Это показывает, насколько важны могут быть старые коллекции. Иногда новые открытия происходят благодаря новому взгляду на старые объекты.

Исследователи изучили окаменелость, измерив ее и сравнив с другими окаменелостями и ныне живущими ехиднами. Форма и размер черепа подтвердили, что это гигантская ехидна Оуэна, что вселило в исследователей уверенность в правильности идентификации.

Авторы отмечают, что новое открытие предоставляет более полное представление о жизни во время ледникового периода. Гигантская ехидна показывает, что в Австралии когда-то обитали более крупные и сильные животные, чем сегодня. Это также показывает, что эти животные жили на более обширной территории, чем считалось ранее. Анализ окаменелости также помогает понять, как животные менялись с течением времени.

При написании использовались материалы Alcheringa An Australasian Journal of Palaeontology, Museums Victoria.