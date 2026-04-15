Прихована печера в Австралії понад 100 років зберігала таємницю: колись там мешкала гігантська тварина

В австралійській печері виявлено гігантську скам'янілість єхидни — вчені вважають, що скам'янілість заповнює важливу прогалину в історії тваринного світу.

У новому дослідженні вчені вивчили стародавню скам'янілість, знайдену в прихованій печері Фоул Ейр у штаті Вікторія, Австралія. Понад сотню років печера зберігала таємницю — всередині команда виявила докази того, що колись у ній мешкала гігантська єхидна. Вважається, що це захоплююче відкриття допомагає вченим зрозуміти, як тварини жили в стародавні часи, пише Фокус.

Дослідження було проведене командою з Науково-дослідного інституту Музеїв Вікторії, включно з Тімом Зіглером і Джеремі Локеттом, і ідентифікувало знайдену скам'янілість як гігантську єхидну Оуена.

Зазначимо, що це перше підтверджене виявлення цієї тварини у Вікторії, і знахідка важлива, тому що вона заповнює велику прогалину. Цікаво, що більш ранні скам'янілості цієї тварини були знайдені далеко одна від одної. Але тепер нове відкриття пов'язує ці місця.

Єхидни досі живуть в Австралії, але це маленькі й тихі тварини, які риють землю і харчуються мурахами та термітами. Але гігантська єхидна Оуена була зовсім іншою — ці тварини були набагато більшими і сильнішими. Дані вказують, що їхня довжина могла досягати одного метра, а вага — близько 15 кілограмів. Довга і пряма морда також допомагала тваринам рити землю і знаходити їжу, що є хорошою адаптацією під час льодовикового періоду.

Раніше вчені знаходили скам'янілості цього виду гігантської єхидни в таких місцях, як Тасманія і Новий Південний Уельс. Однак у них не було чітких доказів того, що вона мешкала у Вікторії. Відкриття здавалося дивним, оскільки у Вікторії було відповідне середовище для таких тварин. Однак тепер нові дані вказують на те, що гігантська єхидна дійсно там мешкала. Це допомагає вченим зрозуміти, як тварини переміщалися Австралією в минулому.

Найцікавішим виявилося місце виявлення скам'янілості: вона була виявлена не під час нових розкопок, вона вже перебувала в музейній колекції. Це показує, наскільки важливими можуть бути старі колекції. Іноді нові відкриття відбуваються завдяки новому погляду на старі об'єкти.

Дослідники вивчили скам'янілість, вимірявши її і порівнявши з іншими скам'янілостями та єхиднами, що живуть нині. Форма і розмір черепа підтвердили, що це гігантська єхидна Оуена, що вселило в дослідників упевненість у правильності ідентифікації.

Автори зазначають, що нове відкриття надає більш повне уявлення про життя під час льодовикового періоду. Гігантська єхидна показує, що в Австралії колись мешкали більші і сильніші тварини, ніж сьогодні. Це також показує, що ці тварини жили на більшій території, ніж вважалося раніше. Аналіз скам'янілості також допомагає зрозуміти, як тварини змінювалися з плином часу.

Під час написання використано матеріали Alcheringa An Australasian Journal of Palaeontology, Museums Victoria.