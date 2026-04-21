Туннели в горах Турции проливают свет на тайну Ноева ковчега: соответствуют библейскому плану (фото)

Высоко в турецких горах ученые обнаружили загадочное геологическое образование, которое, по мнению некоторых экспертов, является остатками Ноева ковчега.

Согласно Библии, Ноев ковчег — огромное судно, которое спасло человечество и всех животных от уничтожения во время катастрофического потопа более 4300 лет назад. Теперь, в новом исследовании, группа американских ученых, работающих в формации Дурупынар недалеко от горы Арарат, обнаружила свидетельства скрытых туннелей, описанных в библейском повествовании, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новой работе независимый исследователь организации Noah's Ark Scans Эндрю Джонс использовал георадар для обнаружения сети "коридоров", сходящихся к полой центральной камере, которую ученые назвали атриумом. Любопытно, что Джонс связывает новое открытие с библейским описанием ковчега, где говорится, что судно имело три внутренних уровня, построенных для укрытия Ноя, его семьи и различных пар животных.

Відео дня

В 2024 году Джонс сообщил, что он и его команда обнаружили угловатые структуры на глубине до 6 метров под поверхностью

Исследователи отмечают, что пустоты под землей в Турции выстраиваются в ряд под землей — и они не случайны. Эти туннели также следуют определенной схеме. Отметим, что георадар позволяет ученым заглянуть под землю с помощью радара.

Джонс также считает, что дальнейшие исследования с использованием инфракрасной термографии (ИКТ), технологии обнаружения тепла, которая может выявлять скрытые структуры под землей, также указывают на наличие корпуса корабля, погребенного глубоко в земле.

По словам ученых, образование Дурупынар известно современному миру менее века и расположено почти в 29 километрах к югу от горы Арарат, самой высокой вершины Турции. Согласно сообщениям, сильные дожди и землетрясения в мае 1948 года смыли окружающую грязь, обнажив таинственное образование. Позже его обнаружил курдский пастух.

В то же время в Библии говорится, что Новое ковчег остановился на "горах Араратских" после 150-дневного потопа, затопившего Землю и погубившего всех живых существ, не находившихся внутри деревянного судна.

Любопытно, что это образование находится рядом с горой, вершина которой, по мнению некоторых, соответствует форме и размерам ковчега. Согласно библейским измерениям, ковчег был "300 локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту", примерно 156 метров в длину, 26 метров в ширину и 16 метров в высоту".

Отметим, что идея о том, что ковчег приземлился на горе Арарат, долгое время вызывала споры. Хотя многие ученые утверждают, что это образование является естественным геологическим явлением, другие убеждены, что оно указывает на нечто гораздо более необычное. Исследователи из организации Noah's Ark Scans поддерживают последнюю теорию.

Еще в 2024 году Джонс с командой собрали 88 образцов внутри и снаружи корабля. Анализ почвы в этом районе показал чрезвычайно высокий уровень калия, что соответствует огромному количеству разложившейся древесины.

Ученые полагают, что многие части Ноева ковчега до сих пор целы и окаменели из-за чрезвычайно холодного климата. По сути, это место проводит почти шесть месяцев в году полностью замерзшим. В 2024 году Джонс сообщил, что он и его команда обнаружили угловатые структуры на глубине до 6 метров под поверхностью, которые могут представлять собой помещения под палубной платформой.

Команда также провели анализ почвы, результаты которого показали некоторые интересные вещи. Например, трава, растущая внутри образования в форме лодки, имеет другой цвет по сравнению с участком за его пределами — считается, что это может указывать на рукотворное, а не природное происхождение.

При написании использовались материалы Patterns of Evidence, Noah's Ark Scans, Daily Mail.