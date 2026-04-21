Тунелі у горах Туреччини проливають світло на таємницю Ноєвого ковчега: відповідають біблійному плану (фото)

Високо у турецьких горах учені виявили загадкове геологічне утворення, яке, на думку деяких експертів, є залишками Ноєвого ковчега.

Згідно з Біблією, Ноїв ковчег — величезне судно, яке врятувало людство і всіх тварин від знищення під час катастрофічного потопу понад 4300 років тому. Тепер, у новому дослідженні, група американських вчених, які працюють у формації Дурупинар недалеко від гори Арарат, виявила свідоцтва прихованих тунелів, описаних у біблійному оповіданні, пише Фокус.

У новій роботі незалежний дослідник організації Noah's Ark Scans Ендрю Джонс використовував георадар для виявлення мережі "коридорів", що сходяться до порожнистої центральної камери, яку вчені назвали атріумом. Цікаво, що Джонс пов'язує нове відкриття з біблійним описом ковчега, де йдеться про те, що судно мало три внутрішні рівні, побудовані для укриття Ноя, його сім'ї та різних пар тварин.

У 2024 році Джонс повідомив, що він і його команда виявили незграбні структури на глибині до 6 метрів під поверхнею

Дослідники зазначають, що порожнечі під землею в Туреччині шикуються в ряд під землею — і вони не випадкові. Ці тунелі також дотримуються певної схеми. Зазначимо, що георадар дає змогу вченим зазирнути під землю за допомогою радара.

Джонс також вважає, що подальші дослідження з використанням інфрачервоної термографії (ІКТ), технології виявлення тепла, яка може виявляти приховані структури під землею, також вказують на наявність корпусу корабля, похованого глибоко в землі.

За словами вчених, утворення Дурупинар відоме сучасному світу менш ніж століття і розташоване майже за 29 кілометрів на південь від гори Арарат, найвищої вершини Туреччини. Згідно з повідомленнями, сильні дощі та землетруси в травні 1948 року змили навколишній бруд, оголивши таємниче утворення. Пізніше його виявив курдський пастух.

Учені вважають, що їм вдалося виявити корпус корабля, заритого глибоко в ґрунт

Водночас у Біблії йдеться про те, що Новий ковчег зупинився на "горах Араратських" після 150-денного потопу, який затопив Землю і згубив усіх живих істот, які не перебували всередині дерев'яного судна.

Цікаво, що це утворення розташоване поруч із горою, вершина якої, на думку декого, відповідає формі та розмірам ковчега. Згідно з біблійними вимірами, ковчег був "300 ліктів завдовжки, 50 ліктів завширшки і 30 ліктів заввишки", приблизно 156 метрів завдовжки, 26 метрів завширшки і 16 метрів заввишки".

Зазначимо, що ідея про те, що ковчег приземлився на горі Арарат, довгий час викликала суперечки. Хоча багато вчених стверджують, що це утворення є природним геологічним явищем, інші переконані, що воно вказує на щось набагато більш незвичайне. Дослідники з організації Noah's Ark Scans підтримують останню теорію.

Ще 2024 року Джонс із командою зібрали 88 зразків усередині та зовні корабля. Аналіз ґрунту в цьому районі показав надзвичайно високий рівень калію, що відповідає величезній кількості розкладеної деревини.

Згідно з Біблією, це величезне судно врятувало людство і всіх тварин від знищення під час катастрофічного потопу понад 4300 років тому

Вчені вважають, що багато частин Ноєвого ковчега досі цілі й скам'яніли через надзвичайно холодний клімат. По суті, це місце проводить майже шість місяців на рік повністю замерзлим. У 2024 році Джонс повідомив, що він і його команда виявили незграбні структури на глибині до 6 метрів під поверхнею, які можуть являти собою приміщення під палубною платформою.

Команда також провела аналіз ґрунту, результати якого показали деякі цікаві речі. Наприклад, трава, що росте всередині утворення у формі човна, має інший колір порівняно з ділянкою за його межами — вважається, що це може вказувати на рукотворне, а не природне походження.

