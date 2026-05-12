Их не видели здесь четверть века: 13-метрового "монстра" заметили в неожиданных водах (видео)

Десятилетиями гигантских кальмаров не видели в водах у побережья Западной Австралии, но теперь они неожиданно вернулись.

В новом исследовании ученые впервые за последние четверть века заметили гигантских кальмаров у побережья Западной Австралии — морские обитатели скрывались от глаз ученых в глубоководных каньонах восточной части Индийского океана, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

И все же, несмотря на обнаружение гигантских кальмаров в неожиданных водах, вид все еще остается неуловимым. Дело в том, что ученые не наблюдали за животными напрямую, а идентифицировали их присутствие с помощью анализа ДНК окружающей среды.

Відео дня

Известно, что гигантские кальмары (Architeuthis dux) могут вырастать до 13 метров в длину, что больше, чем длина школьного автобуса. Эти морские гиганты также обладают глазами диаметром до 25 сантиметров, идеально приспособленными для зрения в самых темных глубинах океана. Несмотря на свои огромные размеры, представители этого вида встречаются крайне редко: наблюдения в дикой природе проводились, хотя большая часть наших знаний о них получена из данных о выброшенных на берег мертвых особях и останках их клювов, найденных в желудках кашалотов.

В новом исследовании команда из Университета Кертина и Западно-Австралийского музея сосредоточилась на том, чтобы узнать больше об этом неуловимом виде — для этого ученые обратились к ДНК окружающей среды (эДНК). Отметим, что эДНК — фрагменты генетического материала, оставленные организмами в естественной среде.

На борту научно-исследовательского судна Института океанологии Шмидта, R/V Falkor, команда собрала около 200 проб воды с различных глубин в каньонах Кейп-Рейндж и Клоутс, расположенных примерно в 1200 километрах к северу от Перта. Результаты указывают на то, что генетический материал гигантского кальмара был обнаружен в шести отдельных пробах из каньонов Кейп-Рейндж и Клоутс.

Ранее было зарегистрировано лишь два случая обаружения гигантских кальмаров у побережья Западной Австралии, но за последние 25 лет ученые так и не получили подтвержденных наблюдений или образцов. Используя эти новые методы, последнее исследование предполагает, что они могут быть более распространены в этой части океана, чем считалось ранее.

По словам руководителя отдела водной зоологии и куратора моллюсков Музея Западной Австралии Лизы Киркендейл, их открытие является первым зарегистрированным обнаружением гигантского кальмара у побережья Западной Австралии с использованием протокола анализа эДНК и самое северное обнаружение A. dux в восточной части Индийского океана.

Но даже это еще не все. Ученым также удалось идентифицировать образцы эДНК 226 видов из 11 основных групп животных, включая редких глубоководных рыб, книдарий, иглокожих, кальмаров, морских млекопитающих и других. Не менее удивительным кажутся свидетельства присутствия карликового кашалота (Kogia breviceps) и клюворылого кита Кювье (Ziphius cavirostris) — двух глубоководных китов, известных своей охотой на кальмаров.

Отметим, что открытие стало возможным благодаря недавним достижениям в области эДНК — инструмента, который преобразует биологию и охрану природы, предоставляя неинвазивный способ обнаружения редких или неуловимых видов непосредственно в их естественной среде обитания.

Напомним, ранее мы писали о том, что гигантское морское чудище впервые засняли на камеру: 100 лет ему удавалось скрываться от глаз ученых.

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли у берегов США гигантского кальмара длиной 3,5 метра.

При написании использовались материалы Environmental DNA, IFLScience.