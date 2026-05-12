Їх не бачили тут чверть століття: 13-метрового "монстра" помітили у несподіваних водах (відео)

Десятиліттями гігантських кальмарів не бачили у водах біля узбережжя Західної Австралії, але тепер вони несподівано повернулися.

У новому дослідженні вчені вперше за останні чверть століття помітили гігантських кальмарів біля узбережжя Західної Австралії — морські мешканці ховалися від очей учених у глибоководних каньйонах східної частини Індійського океану, пише Фокус.

І все ж, незважаючи на виявлення гігантських кальмарів у несподіваних водах, вид все ще залишається невловимим. Річ у тім, що вчені не спостерігали за тваринами безпосередньо, а ідентифікували їхню присутність за допомогою аналізу ДНК навколишнього середовища.

Відомо, що гігантські кальмари (Architeuthis dux) можуть виростати до 13 метрів у довжину, що більше, ніж довжина шкільного автобуса. Ці морські гіганти також мають очі діаметром до 25 сантиметрів, ідеально пристосовані для зору в найтемніших глибинах океану. Незважаючи на свої величезні розміри, представники цього виду трапляються вкрай рідко: спостереження в дикій природі не проводилися, хоча більшу частину наших знань про них отримано з даних про викинуті на берег мертві особини та рештки їхніх дзьобів, знайдених у шлунках кашалотів.

У новому дослідженні команда з Університету Кертіна та Західно-Австралійського музею зосередилась на тому, щоб дізнатись більше про цей невловимий вид — для цього вчені звернулися до ДНК навколишнього середовища (еДНК). Зазначимо, що еДНК — фрагменти генетичного матеріалу, залишені організмами в природному середовищі.

На борту науково-дослідного судна Інституту океанології Шмідта, R/V Falkor, команда зібрала близько 200 проб води з різних глибин у каньйонах Кейп-Рейндж і Клоутс, розташованих приблизно за 1200 кілометрів на північ від Перта. Результати вказують на те, що генетичний матеріал гігантського кальмара був виявлений у шести окремих пробах з каньйонів Кейп-Рейндж і Клоутс.

Раніше було зареєстровано лише два випадки виявлення гігантських кальмарів біля узбережжя Західної Австралії, але за останні 25 років вчені так і не отримали підтверджених спостережень або зразків. Використовуючи ці нові методи, останнє дослідження припускає, що вони можуть бути більш поширені в цій частині океану, ніж вважалося раніше.

За словами керівниці відділу водної зоології та кураторки молюсків Музею Західної Австралії Лізи Кіркендейл, їхнє відкриття є першим зареєстрованим виявленням гігантського кальмара біля узбережжя Західної Австралії з використанням протоколу аналізу еДНК і найпівнічнішим виявленням A. dux у східній частині Індійського океану.

Але навіть це ще не все. Вченим також вдалося ідентифікувати зразки еДНК 226 видів з 11 основних груп тварин, включно з рідкісними глибоководними рибами, кнідаріями, голкошкірими, кальмарами, морськими ссавцями та іншими. Не менш дивовижними видаються свідчення присутності карликового кашалота (Kogia breviceps) і дзьоборилого кита Кюв'є (Ziphius cavirostris) — двох глибоководних китів, відомих своїм полюванням на кальмарів.

Зазначимо, що відкриття стало можливим завдяки нещодавнім досягненням у галузі еДНК — інструменту, який перетворює біологію та охорону природи, надаючи неінвазивний спосіб виявлення рідкісних або невловимих видів безпосередньо в їхньому природному середовищі існування.

Під час написання використовували матеріали Environmental DNA, IFLScience.