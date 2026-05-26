Потомки долгожителей также живут дольше: секрет кроется не только в генетике

В течение двух десятилетий ученые наблюдали за взрослыми детьми долгожителей, чтобы выяснить факторы, повышающие шансы на долголетие.

Если родитель дожил до 100 лет, легко предположить: в чем бы не заключался секрет долголетия, он, вероятно, уже заложен в генах потомков. Простыми словами, питание может помочь лишь незначительно, но основы уже заложены, пишет Фокус.

В новом исследовании команда из Университета Тафтса (Tufts) и Бостонского университета (BU) 20 лет наблюдала за взрослыми детьми долгожителей, чтобы выяснить, является ли диета фактором, повышающим долголетие. Результаты удивили: оказалось, что рацион потомков сильно зависит от фактора, который большинство предыдущих исследований не смогли выявить.

По словам первого автора исследования Эрфея Чжао, данные были получены из исследования долгожителей Новой Англии, проводимого Бостонским университетом с 1995 года. Отметим, что оно остается крупнейшим в мире исследованием, отслеживающим людей, достигших 100-летнего возраста, и их потомков.

В 2005 году, когда большинству из них уже было за 70, начали включать в исследование взрослых детей долгожителей. Отметим, предыдущие попытки воссоздать рацион питания 100-летнего человека на протяжении всей жизни сталкивались с очевидной проблемой памяти. Однако на этот раз ученым удалось изучить рацион питания 335 потомков долгожителей, а также 128 их сверстников, не имевших в семье исключительной продолжительности жизни. Все участники заполнили анкету из 131 пункта, в которой спрашивалось, как часто они употребляли определенные продукты. При этом женщины составляли чуть более половины выборки, а средний возраст реципиентов составил около 74 лет.

Любопытно, что до этого анализа никто прежде не измерял, что именно едят люди в этой группе. Результаты показали, что у потомков долгожителей рацион был несколько лучше, чем у их сверстников, а также лучше, чем в среднем по стране. Ученые отмечают, что рацион включал больше рыбы, овощей и фруктов, а также меньше добавленного сахара и натрия. Любопытно, что наибольшие расхождения были зафиксированы в потреблении фруктов, овощей и морепродуктов.

По словам соавтора исследования Андреаса Ардиссона Кората, они обнаружили, что рацион, наиболее тесно связанный с исключительной продолжительностью жизни, на самом деле не совпадает с тем, что едят люди, наиболее вероятно дожившие до очень преклонного возраста.

Однако наиболее поразительная закономерность проявилась, когда ученые распределили всех по уровню образования. Среди людей, имеющих только аттестат о среднем образовании, потомки долгожителей питались заметно лучше, чем их сверстники. При наличии высшего образования эта разница почти исчезла. Обе группы питались хорошо, и семейное долголетие перестало быть фактором, отличающим их друг от друга.

Таким образом ученые пришли к выводу, что сама по себе семейная продолжительность жизни не определяла качество питания — большую часть этой работы выполняли образование и доход. Ученые также отмечают, что генетика, вероятно, генетика объясняет лишь около половины продолжительности жизни человека. Остальное сложнее оценить количественно.

При написании использовались материалы Innovation in Aging, Earth.com.

