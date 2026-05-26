Нащадки довгожителів також живуть довше: секрет криється не тільки у генетиці

Протягом двох десятиліть учені спостерігали за дорослими дітьми довгожителів, щоб з'ясувати чинники, що підвищують шанси на довголіття.

Якщо батько дожив до 100 років, легко припустити: у чому б не полягав секрет довголіття, він, ймовірно, вже закладений у генах нащадків. Простими словами, харчування може допомогти лише незначно, але основи вже закладено.

У новому дослідженні команда з Університету Тафтса (Tufts) і Бостонського університету (BU) 20 років спостерігала за дорослими дітьми довгожителів, щоб з'ясувати, чи є дієта фактором, що підвищує довголіття. Результати здивували: виявилося, що раціон нащадків сильно залежить від фактора, який більшість попередніх досліджень не змогли виявити.

За словами першого автора дослідження Ерфея Чжао, дані були отримані з дослідження довгожителів Нової Англії, що проводиться Бостонським університетом з 1995 року. Зазначимо, що воно залишається найбільшим у світі дослідженням, що відстежує людей, які досягли 100-річного віку, та їхніх нащадків.

У 2005 році, коли більшості з них уже було за 70, почали включати в дослідження дорослих дітей довгожителів. Зазначимо, попередні спроби відтворити раціон харчування 100-річної людини протягом усього життя стикалися з очевидною проблемою пам'яті. Однак цього разу вченим вдалося вивчити раціон харчування 335 нащадків довгожителів, а також 128 їхніх однолітків, які не мали в родині виняткової тривалості життя. Усі учасники заповнили анкету зі 131 пункту, в якій запитували, як часто вони вживали певні продукти. При цьому жінки становили трохи більше половини вибірки, а середній вік реципієнтів становив близько 74 років.

Цікаво, що до цього аналізу ніхто раніше не вимірював, що саме їдять люди в цій групі. Результати показали, що у нащадків довгожителів раціон був дещо кращим, ніж у їхніх однолітків, а також кращим, ніж у середньому по країні. Учені зазначають, що раціон містив більше риби, овочів і фруктів, а також менше доданого цукру і натрію. Цікаво, що найбільші розбіжності було зафіксовано у споживанні фруктів, овочів і морепродуктів.

За словами співавтора дослідження Андреаса Ардіссона Кората, вони виявили, що раціон, який найтісніше пов'язаний з винятковою тривалістю життя, насправді не збігається з тим, що їдять люди, які, найімовірніше, дожили до дуже похилого віку.

Однак найбільш вражаюча закономірність проявилася, коли вчені розподілили всіх за рівнем освіти. Серед людей, які мають лише атестат про повну загальну середню освіту, нащадки довгожителів харчувалися помітно краще, ніж їхні однолітки. За наявності вищої освіти ця різниця майже зникла. Обидві групи харчувалися добре, і сімейне довголіття перестало бути чинником, що відрізняє їх одна від одної.

Таким чином учені дійшли висновку, що сама по собі сімейна тривалість життя не визначала якість харчування — більшу частину цієї роботи виконували освіта та дохід. Учені також зазначають, що генетика, ймовірно, генетика пояснює лише близько половини тривалості життя людини. Решту складніше оцінити кількісно.

Під час написання використовували матеріали Innovation in Aging, Earth.com.

