Существует веская причина спать во влажных носках: хороший способ уснуть в жару

Исследователи назвали эффективный способ, который поможет быстро уснуть в особенно жаркие дни — помогут влажные носки.

В последние несколько дней Европа изнывает от рекордной жары. От тщательно расположенных вентилятора до тонкого постельного белья, многие принимают меры, чтобы оставаться в прохладе ночью во время жары, пишет Фокус.

Однако, если вы действительно хотите хорошо выспаться, у экспертов есть радикальное решение. По словам эксперта по сну, доктора Деборы Ли, вам следует спать во влажных носках. Это может показаться странным, однако доктор Ли утверждает, что ношение слегка влажных хлопчатобумажных носков перед сном может помочь снизить температуру тела за счет процесса, известного как испарительное охлаждение.

Ноги играют важную роль в регулировании температуры тела, поэтому поддержание их в прохладе жизненно важно и оказывает положительное влияние на весь человеческий организм. Таким, образом, по словам доктора Ли, перед сном следует прополоскать носки под краном, отжать и надеть перед сном.

Помимо ношения влажных носком, эксперт также советует попробовать трюк с "грелкой". Для этого, по словам доктора Ли, необходимо наполнить грелку холодной водой и положить ее в морозильник примерно на 15 минут перед сном. В результате, когда вы будете ложиться спать, ваше постельное белье будет прохладным, а не теплым. Это простой трюк, но он действительно эффективен.

Перед сном также может возникнуть соблазн принять холодный душ, но доктор Ли советует отдавать предпочтение теплой воде. Эксперт советует принимать душ перед сном, но примерно за полтора часа до сна, а не непосредственно перед ним. Теплый душ поможет запустить естественное снижение температуры, необходимое вашему организму для засыпания.

Многие считают, что холодный душ перед сном — ключ к успеху, но на самом деле это может быть контрпродуктивно, заставляя ваше тело прилагать больше усилий, чтобы снова согреться. В качестве альтернативы доктор Ли предлагает использовать "египетский метод".

Этот метод используется веками, и есть веская причина, почему люди до сих пор его применяют. Египетский метод заключается в том, чтобы смочить большое полотенце в прохладной воде, отжать его, а затем повесить либо в дверном проеме, либо на окне спальни. Когда горячий воздух проходит через полотенце, холодное полотенце преобразует его в холодный воздух, работая аналогично кондиционеру, но без больших счетов за электроэнергию. Эксперт отмечает, что это не сильно снизит температуру, но окажет достаточное воздействие на ваше тело, чтобы вы могли заснуть.

При написании использовались материалы Daily Mail.