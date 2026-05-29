Існує вагома причина спати у вологих шкарпетках: хороший спосіб заснути у спеку

Дослідники назвали ефективний спосіб, який допоможе швидко заснути в особливо спекотні дні — допоможуть вологі шкарпетки.

В останні кілька днів Європа знемагає від рекордної спеки. Від ретельно розташованих вентилятора до тонкої постільної білизни, багато хто вживає заходів, щоб залишатися в прохолоді вночі під час спеки, пише Фокус.

Однак, якщо ви справді хочете добре виспатися, у експертів є радикальне рішення. За словами експерта зі сну, доктора Дебори Лі, вам слід спати у вологих шкарпетках. Це може здатися дивним, проте доктор Лі стверджує, що носіння злегка вологих бавовняних шкарпеток перед сном може допомогти знизити температуру тіла за рахунок процесу, відомого як випарне охолодження.

Ноги відіграють важливу роль у регулюванні температури тіла, тому підтримання їх у прохолоді є життєво важливим і має позитивний вплив на весь людський організм. Таким чином, за словами доктора Лі, перед сном слід прополоскати шкарпетки під краном, відтиснути і надіти перед сном.

Крім носіння вологих шкарпеток, експерт також радить спробувати трюк із "грілкою". Для цього, за словами доктора Лі, необхідно наповнити грілку холодною водою і покласти її в морозильник приблизно на 15 хвилин перед сном. У результаті, коли ви будете лягати спати, ваша постільна білизна буде прохолодною, а не теплою. Це простий трюк, але він дійсно ефективний.

Перед сном також може виникнути спокуса прийняти холодний душ, але доктор Лі радить віддавати перевагу теплій воді. Експерт радить приймати душ перед сном, але приблизно за півтори години до сну, а не безпосередньо перед ним. Теплий душ допоможе запустити природне зниження температури, необхідне вашому організму для засинання.

Багато хто вважає, що холодний душ перед сном — ключ до успіху, але насправді це може бути контрпродуктивно, змушуючи ваше тіло докладати більше зусиль, щоб знову зігрітися. Як альтернативу доктор Лі пропонує використовувати "єгипетський метод".

Цей метод використовується століттями, і є вагома причина, чому люди досі його застосовують. Єгипетський метод полягає в тому, щоб змочити великий рушник у прохолодній воді, віджати його, а потім повісити або в дверному отворі, або на вікні спальні. Коли гаряче повітря проходить через рушник, холодний рушник перетворює його на холодне повітря, працюючи аналогічно кондиціонеру, але без великих рахунків за електроенергію. Експерт зазначає, що це не сильно знизить температуру, але матиме достатній вплив на ваше тіло, щоб ви могли заснути.

Під час написання використовували матеріали Daily Mail.