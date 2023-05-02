На українському ринку з'явився екстремальний пікап Toyota для бездоріжжя (фото)

Toyota Hilux GR Sport став яскравішим на вигляд, а оздоблення салону покращено. Пікап отримав позашляхову гуму й ефективніші гальма, а його кліренс збільшений.

Лінійку Toyota Hilux в Україні поповнила нова модифікація GR Sport. Середньорозмірний пікап підготовлений до серйозного бездоріжжя у спортивному підрозділі Gazoo Racing. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Toyota.

В авто Toyota Hilux змінені решітка радіатора та розширювачі арок Фото: Toyota

Новий Toyota Hilux GR Sport впізнається за зміненою решіткою радіатора, новим скошеним знизу бампером і масивним розширювачем арок. Стандартними є позашляхові шини розміром 265/65 R17. Кліренс пікапа збільшений до 247 мм, а кут в'їзду — до 30°. Крім того, розширено колію авто.

Оздоблення салону розведено яскраво-червоними вставками Фото: Toyota

В обробці салону використані шкіра та замша з контрастними червоними акцентами, а педалі прикрашені металевими накладками. Комплектацію поповнили підігрів керма та безключовий запуск авто.

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Пікап Toyota Hilux GR Sport пропонують виключно з топовим 2,8-літровим турбодизелем на 204 к. с. та 500 Нм та 6-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 10,8 сек і розвиває 175 км/год.

Пікап комплектують 204-сильним турбодизелем Фото: Toyota

Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів. На відміну від інших Toyota Hilux 2023, гальма всіх коліс у версії GR Sport дискові, причому передні збільшені в діаметрі.

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