Новий Tiguan та кросовер за $27 000: Volkswagen оновить лінійку електромобілів (фото)

Volkswagen суттєво оновить лінійку електричних моделей ID. Нові електромобілі заповнять ключові сегменти європейського ринку та стануть заміною для деяких популярних автомобілів бренду.

Volkswagen готує три нові електромобілі, один з яких стане заміною популярного кросовера Tiguan. Про це розповіли на сайті Autocar.

Volkswagen суттєво оновить лінійку електричних моделей ID. Генеральний директор Томас Шефер поділився деякими планами бренду.

Нові електромобілі заповнять ключові сегменти європейського ринку. Вони дотримуватимуться ідеології моделей ID, але стануть більш технологічними.

Volkswagen оновить лінійку електромобілів ID

Електричний Volkswagen Tiguan

Електрокросовер стане заміною для Volkswagen Tiguan Фото: Autocar

У Volkswagen мають намір позбавитися від традиційних автомобілів з ДВЗ. Саме тому бренду доведеться замінити популярні моделі на електрокари.

Однією з таких новинок стане електричний наступник кросовера Tiguan. За словами Шефера, автомобіль збереже впізнаваний дизайн, але стане сучаснішим.

Електричний Tiguan має бути представлений вже у 2025 році. За чутками, модель запропонують із заднім та повним приводом, а також з п'ятьма чи сімома посадковими місцями.

Електрокросовер збудують на базі нової архітектури MEB+. Вона є розвитком існуючої платформи MEB. На її розробку у Volkswagen виділили сотні мільйонів доларів.

Архітектура MEB+ забезпечить вищу швидкість заряджання та більший запас ходу, ніж моделі на MEB. Очікується, що електричний Tiguan зможе проїхати понад 500 км на одному заряді.

Новий електрокросовер початкового рівня

Volkswagen ID.2X стане найдешевшим електрокросовером бренду Фото: Autocar

Volkswagen розробляє новий електрокросовер початкового рівня. Він стане альтернативою моделі T-Cross і може одержати назву ID.2X.

Кросовер побудують на базі електрокара ID.2. Модель отримає збільшений кліренс і пропонуватиметься лише з одним електромотором та переднім приводом.

Volkswagen ID.2X оснастять батареєю місткістю 38 або 56 кВт⋅год. Запас ходу становитиме від 290 до 418 км на одному заряді.

Дебют новинки може відбутися у 2026 році. Початкова ціна електрокросовера становитиме $27 000.

Новий високотехнологічний електрокросовер

Новий електрокросовер буде створено на основі проєкту Trinity Фото: Autocar

Ще однією електричною новинкою Volkswagen стане кросовер, створений на основі проєкту Trinity. Він стане однією з найдорожчих моделей бренду.

У Volkswagen описали електрокросовер як "технологічну вітрину". Очікується, що він отримає багате оснащення та інноваційні технології.

Електрокросовер займе місце у модельному ряду між Tiguan та Touareg. Його запропонують із заднім та повним приводом на вибір.

З чуток, Volkswagen Trinity буде заснований на платформі SSP. Вона дозволить оснастити електромобіль швидкою зарядкою потужністю понад 350 кВт та забезпечити моделі запасу ходу понад 600 км на одному заряді.

Також SSP отримає нову уніфіковану технологію акумуляторів Volkswagen. Вона може підтримувати низку різних хімічних елементів. До них відносяться елементи LFP для доступніших моделей та елементи NMC з високим вмістом нікелю для моделей преміумкласу.

Новий електрокросовер стане заміною для моделі ID.6, створеної для китайського ринку. Перші подробиці мають розкрити ближче до дебюту, який може відбутися вже у 2028 році.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти визнали кросовер Volkswagen T-Roc найекологічнішим бензиновим авто у світі.