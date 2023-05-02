В Україні представлять новий Peugeot 308: характеристики та ціни (фото)

Новий Peugeot 308 відрізняється оригінальним дизайном і багатим оснащенням. Хетчбек запропонують в економічній дизельній версії.

На український ринок виходить новий Peugeot 308. Це третє покоління компактної моделі С-класу. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Peugeot.

Peugeot 308 2023 дебютує в Україні в кузові хетчбек, хоча в лінійці також присутній і універсал. Автомобіль став більшим — 4 367 мм у довжину при колісній базі в 2675 мм. У нього авангардний дизайн з величезною решіткою радіатора, розкосими фарами і тоненькими "іклами" ходових вогнів.

Хетчбек спочатку запропонують лише у дизельній версії Фото: Peugeot

Салон Peugeot 308 виконаний у традиційній для марки стилістиці i-Cockpit. В авто компактне кермо, а віртуальний щиток приладів розміщений дуже високо. Усі версії на українському ринку отримали 10-дюймовий тачскрін. Об'єм багажника становить 384-1302 л.

Новий Peugeot 308 в Україні спочатку буде доступний виключно з 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 12 сек і розвиває 202 км/год, а середня витрата палива становить 4 л на 100 км.

Віртуальна панель приладів розташована дуже високо Фото: Stellantis

Комплектація Peugeot 308 2023 досить багата. Базова версія Allure за 1 047 270 гривень отримала діодні фари, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, камеру, підігрів сидінь. Крім того, передбачено набір систем безпеки: автоматичне гальмування, утримання у смузі, моніторинг втоми водія.

Об'єм багажника Peugeot 308 складає 384 л Фото: Peugeot

Топовий варіант GT (від 1 146 327 гривень) додає оздоблення салону шкірою та алькантарою, матричну оптику, підігрів керма та адаптивний круїз-контроль.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явиться недорогий електричний мінівен Peugeot.

Також ми писали, що на український ринок виходить перший пікап Peugeot.