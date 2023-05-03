Пробіг 400 000 км — не межа: названі найдовговічніші авто сучасності (фото)

У лідерах рейтингу виявилися великі рамні позашляховики та пікапи. Найбільш надійними є моделі Ford та Toyota.

Сучасні автомобілі вважаються не такими надійними, як машини минулого, однак і серед них є довговічні та безпроблемні моделі. Сайт iSeeCars визначив найнадійніші авто сучасності.

Своєрідним показником довговічності в iSeeCars вважають пробіг 400 000 км та більше. Експерти проаналізували дані щодо 260 мільйонів авто, випущених з 2012 по 2022 роки, та визначили частку машин із таким пробігом.

Ford F-350 Super Duty — найнадійніший автомобіль сучасності Фото: Ford

За результатами дослідження з'ясувалося, що в середньому лише 11,8% авто долають межу 400 000 км пробігу. Утім, у деяких моделей цей показник набагато вищий — вони й виявилися лідерами рейтингу.

З'ясувалося, що найнадійніші автомобільні сучасності — рамні пікапи і позашляховики. Лідером є Ford F-350 Super Duty – 49,1% цих авто долають 400 000 км. Друге та третє місця поділили Toyota Land Cruiser 200 та Tundra (по 47,9%). Замикають ТОП 5 Toyota Sequoia (47,1%) та Ford F-250 (43,6%).

Найдовговічніші автомобілі сучасності:

Ford F-350 Super Duty — 49,1% авто з пробігом 400 000 км та більше. Toyota Land Cruiser 200 — 47,9%. Toyota Tundra — 47,9%. Toyota Sequoia — 47,1%. Ford F-250 Super Duty — 43,6%. Honda Pilot — 42,7%. Toyota Tacoma — 41,7%. GMC Sierra 2500HD — 41,3%. Chevrolet Silverado 2500HD — 41,2%. Toyota 4Runner — 41%. Toyota Avalon — 33,1%. Chevrolet Silverado 1500 — 31%. Acura MDX — 29,2%. Honda Element — 27,8%. Honda CR-V — 27,5%. Honda Accord — 27,1%. Chevrolet Avalanche — 26,7%. Ram 2500 — 26,3%. Ram 3500 — 24,3%. Toyota Sienna — 23,3%. Subaru Outback — 22,3%. GMC Yukon XL — 21,3%. Toyota Camry — 20,4%.

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