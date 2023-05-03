Заряджені універсали BMW та Audi порівняли у заїзді по прямій (відео)

BMW M3 Competition Touring виявився надто складним суперником для Audi RS4 Avant. Блогери пішли на хитрість, щоб вирівняти їхні шанси.

Блогери влаштували драг-рейсинг між зарядженими універсалами Audi RS4 Avant та BMW M3 Competition Touring. Відео опублікували на Youtube-каналі Carwow.

Обидва автомобілі є прямими конкурентами. Проте, BMW M3 Competition Touring з'явився на кілька років пізніше.

Audi RS4 Avant оснащений 2,9-літровим турбованим двигуном V6 потужністю 450 к.с. і 600 Нм крутного моменту. Автомобіль важить 1745 кг.

Під капотом BMW M3 Competition Touring розташований 3,0-літровий турбований рядний шестициліндровий двигун потужністю 510 к.с. і 650 Нм крутного моменту. Вага авто складає 1865 кг.

У першому заїзді з місця BMW M3 Competition Touring впевнено утримує перемогу. Audi RS4 Avant виявився не настільки швидким, щоб упоратися з потужнішим конкурентом.

Щоб вирівняти шанси на перемогу, блогери посадили у BMW M3 Competition Touring пасажира. Проте результат не змінився.

Тільки після того, як в універсал BMW сіли чотири пасажири, Audi все ж таки вдалося приїхати до фінішу першим. У заїзді з ходу BMW M3 Competition Touring знову опинився у лідерах.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери порівняли у драг-рейсингу гібридний суперкар Ferrari SF90 Stradale та 3000-сильний позашляховик Nissan Patrol.