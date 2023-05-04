У Великій Британії виявлено рідкісний універсал "Москвич" з правим кермом (фото)

Мало хто знає, що універсали "Москвич-427" постачалися на експорт. Для країн із лівостороннім рухом було створено праворульну версію моделі.

У Великій Британії несподівано знайшли універсал "Москвич-427П" 1972 року. Універсал праве розташування керма, що є великою рідкістю для радянських авто. Про машину розповіли на сайті Mathewsons.

Автомобіль непогано зберігся Фото: скріншот/YouTube

Як відомо, "Москвич-427" — універсал на базі масової моделі 412. Він набагато рідше седана — з 1967 по 1976 роки випущено 32 849 авто тоді, як тираж "Москвич-412" перевищив 2 мільйони одиниць.

Праворульні "Москвичі" постачали на експорт Фото: скріншот/YouTube

Не всі знають, що автомобілі "Москвич" постачалися на експорт не лише до країн соцтабору. Праворульний універсал "Москвич-427П" продавалася у Великій Британії та низці інших країн з лівостороннім рухом. Випущено дуже небагато таких авто.

Універсал експлуатувався як робочий автомобіль Фото: скріншот/YouTube

Крім розташування керма, "Москвич-427П" практично нічим не відрізняється від звичайного універсала. Під капотом встановлений стандартний 1,5-літровий двигун потужністю 75 к. с.

"Москвич-427П" непогано зберігся, хоча раніше активно експлуатувався як робоче авто і навіть отримав фаркоп і лебідку. На кузові немає іржі, та й оздоблення салону в пристойному стані. Пробіг авто складає 124 400 км.

Нещодавно універсал "Москвич" із правим кермом продали на аукціоні за нього заплатили 4200 фунтів стерлінгів ($5300).

Раніше Фокус повідомляв, що новий "Москвич 6" виявився китайським хетчбеком JAC.

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